Η φωτογραφία της Πιπιλή αγκαλιά με τον Τσίπρα: «Επιτέλους, βρήκαμε κάτι να μας ενώνει»

Η Φωτεινή Πιπιλή, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook φωτογραΜιφία στην οποία εμφανίζεται αγκαλιά με τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Επιτέλους βρήκαμε κάτι να μας ενώνει.

Και μάλιστα σε ξένο γήπεδο, στο Στρασβούργο», αναφερόμενη στην κοινή τους αγάπη για τον Παναθηναϊκό.

Η συνάντηση και η φωτογραφία τους στο Στρασβούργο τράβηξαν το ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της απρόσμενης στιγμής, με κοινό παρονομαστή την αγάπη τους για τον Παναθηναϊκό.