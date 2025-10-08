Η χειραψία Μητσοτάκη - Καραμανλή στην εκδήλωση για το βιβλίο Στυλιανίδη και η απουσία Σαμαρά

Μια σπάνια πολιτική συνύπαρξη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Ωδείο Αθηνών, όπου βρέθηκαν στον ίδιο χώρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Η αφορμή ήταν η παρουσίαση του νέου βιβλίου του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, Ευριπίδη Στυλιανίδη, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Παρόντα στην εκδήλωση είναι πολλά στελέχη της «γαλάζιας» παράταξης.

Αντίθετα, η απουσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά σχολιάστηκε έντονα. Το περιβάλλον του έκανε λόγο για «προσωπική επιλογή», ξεκαθαρίζοντας ότι εύχεται κάθε επιτυχία στον Ευριπίδη Στυλιανίδη. Ωστόσο, η μη παρουσία του σε μια εκδήλωση όπου βρέθηκαν τόσο ο Μητσοτάκης όσο και ο Καραμανλής, προσέθεσε μια δόση παρασκηνίου και τροφοδότησε συζητήσεις για τις εσωκομματικές ισορροπίες.