Η ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού, το πηγαδάκι Μητσοτάκη - Δένδια και η ατυχής ανάρτηση Πέτσα

Ούτε η Κωνσταντοπούλου, ούτε οι συγγενείς των Τεμπών, ούτε οι αγρότες, ούτε οι κτηνοτρόφοι. Παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα και παρά τους διάφορους που περιφέρονταν ανά τα ΜΜΕ λέγοντας ότι θα γίνουν ιστορίες στις παρελάσεις, τίποτα δεν συνέβη. Και λογικό είναι σε ένα μεγάλο βαθμό, καθώς η κοινωνία δεν είναι ούτε στο 2011 ούτε στο 2012. Ο κόσμος έχει προβλήματα και δυσφορεί, αλλά δεν θέλει φασαρίες και περιπέτειες, όπως θα ήθελαν ορισμένοι.

Το πηγαδάκι Μητσοτάκη-Δένδια

Η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη χθες ήταν μια καλή ευκαιρία για να συμπέσουν ο Μητσοτάκης με τον Δένδια που επίσης θα βρεθούν σήμερα στα εγκαίνια της νέας όψης του Πενταγώνου, με βιοκλιματικά standards. Μαθαίνω ότι πριν ξεκινήσει το τρισάγιο και οι καταθέσεις στεφάνων στη Θεσσαλονίκη, οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να τα πουν στα όρθια για μερικά λεπτά. Με δεδομένο ότι στην παρέλαση οι θέσεις τους είναι μακρινές, αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι το κλίμα ήταν θερμό και μακριά από τα όσα διαδίδονται εν είδει παραπολιτικών σεναρίων.

Η ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού

Μιας και είμαι στον Δένδια, να σας πω ότι ο άνθρωπος είναι πρακτικός και δεν χάνει χρόνο. Δεν ξέρω τι λένε για διεθνή διαγωνισμό για τον καθαρισμό του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, που το βρίσκω και λίγο αστείο, αλλά μαθαίνω ότι ήδη έχουν γίνει τα δέοντα και έχει βρεθεί ιδιωτική εταιρεία για να κάνει τη δουλειά. Έψαξα, αλλά δεν βρήκα τη σχετική πράξη στη Διαύγεια, αν και μου λένε ότι ήδη το συνεργείο έκανε προχθές την εμφάνιση του, αφού είχαν αποχωρήσει η Κωνσταντοπούλου με τον Πάνο Ρούτσι και διάφορους άλλους εθελοντές.

H ανάρτηση που Πετσο-κόπηκε

Μια ανάρτηση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ζήτησε ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας από κάποιο εργαλείο ΑΙ αλλά μάλλον ατύχησε. Η σημαία που προέκυψε έμοιαζε, αλλά δεν ήταν η ελληνική. Μετά από σχετικό «κράξιμο» στα σόσιαλ, η ανάρτηση κατέβηκε κι αντικαταστάθηκε με φωτογραφίες από τη δραστηριότητα του - ωστόσο η φωτογραφία έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Το print screen να ειναι καλά.

Ο εμφύλιος της Νέας Αριστεράς

Σας έγραψα και χθες πως στη Νέα Αριστερά είναι χωρισμένοι στα δυο, μεταξύ της άποψης που εκφράζει ο Πρόεδρος, Αλέξης Χαρίτσης που μιλά ανοικτά για συνεργασία πριν τις εκλογές με άλλα κόμματα και αυτή του Γαβριήλ Σακελλαρίδη που δεν θέλει να ακούει ούτε για αστείο περί Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ κτλ αλλά αναζητά τον Γιάνη Βαρουφάκη και άλλες επιλογές. Το θέμα είναι πως κι εκεί δεν αργεί η διάσπαση αφού οι βουλευτές του κόμματος είναι χωρισμένοι στα δυο, τη στιγμή που καμία μέτρηση δεν τους δείχνει εντός Βουλής. Τούτων δοθέντων, οι βουλευτές του κόμματος αναζητούν πολιτικό σωσίβιο επανεκλογής, καθώς οι κάλπες θα στηθούν το αργότερο σε 18 μήνες.