Aπό την πίστα του μπουζουξίδικου στον εξώστη του «Παλλάς»

Η ανθρωπογεωγραφία είναι πάντα το Νο1 ενδιαφέρον στοιχείο σε μια εκδήλωση με έντονο πολιτικό χρώμα, όπως αυτή της παρουσίασης του βιβλίου από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η ανθρωπογεωγραφία στην «Ιθάκη», ήταν βέβαιο ότι θα τραβούσε το ενδιαφέρον όλων από την στιγμή, που ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε γνωστό ότι δεν θα υπάρξουν ξεχωριστές προσκλήσεις, αλλά μέσω των social media έκανε ανοιχτό κάλεσμα προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Όπως προέκυψε από τα ρεπορτάζ των ιστοσελίδων, αλλά και τις φωτογραφίες των πρακτορείων το «Παλλάς» ήταν τόπος συνάντηση… απανταχού ΣΥΡΙΖΑίων. Παλαιών και νέων. Όσων μένουν ακόμη στο κόμμα, αλλά κι όλων όσοι έχουν τραβήξει άλλο δρόμο μέσω των πολλαπλών διασπάσεων.

Η εμφανής απουσία προσώπων και προσωπικοτήτων από άλλους πολιτικούς χώρους, απλά επιβεβαιώνει αυτό που ισχύει και για το βιβλίο. Πως δηλαδή η «Ιθάκη» είναι ένα πόνημα… ξεκαθάρισμα εσωτερικών λογαριασμών με το κομματικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να κάνει σαφές με ποιους θα προχωρήσει και ποιους θα αφήσει πίσω του στο νέο ξεκίνημα. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.

Μια… ενδο-ΣΥΡΙΖΑ μάχη, που δεν αφορά κανέναν μακριά από την πλατεία Κουμουνδούρου. Όπως αναφέραμε και παραπάνω στην εκδήλωση παραβρέθηκε σχεδόν όλη η Κοινοβουλευτική ομάδα τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και της Νέας Αριστεράς σε μια αγωνιώδη προσπάθεια όλων αυτών να φωνάξουν… παρών και να στοιχηθούν εκ νέου στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.

Άλλωστε με το ένα κόμμα, όπως μαρτυρούν οι δημοσκοπήσεις, να δίνει μάχη για να μείνει στο Κοινοβούλιο (ΣΥΡΙΖΑ) και το άλλο να είναι εξαφανισμένο από τον πολιτικό χάρτη (Νέα Αριστερά), η μάχη επιβίωσης περνάει από την… αγκαλιά του πρώην Πρωθυπουργού. Έστω κι αν όλοι αυτοί, οι… μέχρι χτες συνεργάτες του, χρειάστηκε να «στριμωχτούν» στον εξώστη του θεάτρου για να δώσουν τα διαπιστευτήρια τους.

Οι εικόνες πολιτικών αρχηγών και πρωτοκλασάτων στελεχών, σε έναν εξώστη… μακριά από το γήπεδο που έπαιζε μπάλα ο Τσίπρας, τις πρώτες θέσεις δηλαδή, μαρτυρά πολλά.

Το ένα είναι πως ο συγγραφέας της Ιθάκης, δεν «καίγεται» ή για την ακρίβεια δεν θέλει να τους έχει μαζί του στο νέο ταξίδι της πολιτικής του διαδρομής και το άλλο είναι πως οι ίδιοι δεν έχουν πρόβλημα να… τσαλακωθούν, ακόμη και να απαξιωθούν πολιτικά ώστε να μείνουν κοντά στον πρώην αρχηγό τους και να επιβιώσουν.

Πολλοί, βλέποντας την… λαοσύναξη στο κεντρικό θέατρο της Αθήνας, θυμήθηκαν πως πέρυσι τέτοιες μέρες ήταν περίπου που πάλι όλοι αυτοί… στριμώχνοντας στις πόρτες και τις εξόδους κινδύνου ενός μπουζουξίδικου. Σε ένα συνέδριο ντροπής που φανέρωσε φυσικά με κάθε τρόπο και έλλειμμα δημοκρατίας.

Όμως όπως ούτε τότε είχαν το παραμικρό πρόβλημα να πλακώνονται στις πόρτες, ούτε και τώρα δεν είχαν το παραμικρό να αράξουν στα… ορεινά του εξώστη, παρακαλώντας για άλλη μια φορά τον Αλέξη Τσίπρα να τους μαζέψει στο νέο του πολιτικό ξεκίνημα.

Θυμίζουμε πως από το βήμα του «Παλλάς» ουκ ολίγες φορές ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για ανανέωση και φρέσκα πρόσωπα, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε πως κανείς δεν θα… ταξιδέψει «πρώτη θέση».