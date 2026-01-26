Η Καρυστιανού για συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: «Ποια η ατζέντα για να κρίνουμε αν πρέπει να γίνει»

Σε δημόσια παρέμβασή της, η Μαρία Καρυστιανού απευθύνει σαφές ερώτημα προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την επικείμενη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η συνάντηση, που χαρακτηρίζεται ήδη ως υψηλής εθνικής σημασίας, αποκτά πρόσθετο βάρος μετά τη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν: «Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα».

Τα ερωτήματα που θέτει η Μαρία Καρυστιανού

Η παρέμβασή της εστιάζει σε δύο βασικά σημεία:

(α) Ποια είναι τα επίσημα γνωστοποιημένα θέματα προς συζήτηση;

Η Καρυστιανού υπογραμμίζει ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ποια ζητήματα έχουν τεθεί στην ατζέντα της συνάντησης, ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητά της. Σε μια περίοδο όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν σύνθετες και ευαίσθητες, η διαφάνεια θεωρείται κρίσιμη.

(β) Ποιες είναι οι επίσημες θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης;

Ζητείται σαφής τοποθέτηση της κυβέρνησης για κάθε θέμα που πρόκειται να συζητηθεί, με έμφαση στη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.