Στη δίνη μιας σφοδρής εσωκομματικής θύελλας βρίσκεται το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του να είναι ραγδαίες. Η παραίτηση του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου ήταν μόνο η αρχή, καθώς η πρόεδρος του Κινήματος, Μαρία Καρυστιανού, πέρασε στην αντεπίθεση ανακοινώνοντας την οριστική διαγραφή του.

Μέσα από ένα ιδιαίτερα αιχμηρό κείμενο, η κυρία Καρυστιανού εξαπολύει ευθεία επίθεση στον πρώην στενό της συνεργάτη. Τον κατηγορεί ανοιχτά για μεθοδεύσεις και δημόσιες παρεμβάσεις που δυναμιτίζουν τον πυρήνα και τις αξίες της παράταξης. Το βασικότερο παράπτωμα, σύμφωνα με την ίδια, είναι η παραβίαση της «κόκκινης γραμμής» του Κινήματος: της απόλυτης, δηλαδή, άρνησης για οποιαδήποτε σύμπλευση με τα παραδοσιακά κόμματα του πολιτικού συστήματος.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» δεν μένει μόνο εκεί, αλλά κάνει λόγο για ένα ξεκάθαρο, υποχθόνιο σχέδιο, καταγγέλλοντας ότι οι διχαστικές κινήσεις του κ. Αυγερινού είχαν ως απώτερο σκοπό την άλωση και τη συκοφάντηση του Κινήματος. Με αυτή την ηχηρή παρέμβαση, καθιστά σαφές πως οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει από τις ιδρυτικές αρχές δεν θα γίνεται ανεκτή, δείχνοντάς του οριστικά την πόρτα της εξόδου.

Επιχειρώντας να αφήσει πίσω της την κρίση, η Μαρία Καρυστιανού κλείνει την τοποθέτησή της με ένα ένθερμο ενωτικό μήνυμα προς τη βάση. Ζητά από τους ψηφοφόρους και τα μέλη να γίνουν η ασπίδα της παράταξης, αναφέροντας: «Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών».

Η ανάρτηση του κινήματος: