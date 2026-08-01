Καρυστιανού για την αποχώρηση Αυγερινού: «Καλύτερα να φεύγουν όσοι μας κρατάνε πίσω»

Θέση αναφορικά με την αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, πήρε η πρόεδρος του κόμματος, Μαρία Καρυστιανού, δηλώνοντας πως την εξέπληξε η απόφασή του.

«Μας στεναχώρησαν όσα διαβάσαμε από τον κ. Αυγερινό» σημείωσε η κα Καρυστιανού, σε συνέντευξή της στο TV Creta.

Ενημέρωσε πως το βράδυ πριν από την αποχώρησή του από το κίνημα, «είμαστε ως τις 12 όλοι μαζί στο πολιτικό συμβούλιο και συζητούσαμε. Όλοι αιφνιδιαστήκαμε με τον τρόπο με τον οποίο έγινε και ειπώθηκαν αυτά τα λόγια».

Ωστόσο, επεσήμανε πως το σημαντικότερο είναι ότι, παρά τις εξελίξεις, η Ελπίδα θα συνεχίσει την πορεία της. «Τέτοια χτυπήματα μάς δυναμώνουν» τόνισε.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κα Καρυστιανού είπε: «Όταν κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει - γιατί ξέρετε, δεν ταιριάζει σε όλους μια ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική και την καθαρότητα ή μπορεί να μην πιστεύουν ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε - είναι καλύτερο να αποχωρεί από αυτό, αλλιώς το κρατάει πίσω».

Όσον αφορά στον ίδιον τον τρόπο που αποχώρησε η ο κ. Αυγερινός, η κα Καρυστιανού σημείωσε πως «το πώς θα φύγουν και αυτό δείχνει στοιχεία του χαρακτήρα, για μένα, και τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος, που προσεγγίζει το κίνημα».

Η αποχώρηση Αυγερινού

Σημειώνεται πως ο κ. Αυγερινός είχε αφήσει αιχμές κατά την αποχώρησή του από το κίνημα.

«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω.

Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει.

Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές» ανέφερε.