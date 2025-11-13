Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: Οι πρώτες εικόνες από την επίσκεψη

Η δημοφιλής στα ΜΜΕ και πρόσφατα ορκισθείσα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δίνει το παρών σήμερα (13/11) στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου συναντήθηκε με τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Είναι η πρώτη επίσημη επαφή των δύο εκπροσώπων, της Αμερικανικής διπλωματίας και του Ορθόδοξου ελληνικού κλήρου αντίστοιχα, κατά την οποία αντάλλαξαν εγκάρδιες ευχές.

«Ο θεός να σας ευλογεί» ακούγεται να λέει ο αρχιεπίσκοπος στην κα Γκιλφόιλ καθώς ασπάζονται. Είναι ο τελευταίος «σταθμός» της πρέσβειρας στην Ελλάδα, αφού έχει τιμήσει την εγχώρια κουλτούρα με εμφανίσεις σε αγώνα ποδοσφαίρου, αλλά και σε νυχτερινό κέντρο.