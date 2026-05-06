Ντόρα Μπακογιάννη: «Ήθελα να κάνω άλλα δύο παιδιά - Ερωτεύτηκα τρελά δύο φορές στη ζωή μου»

H Ντόρα Μπακογιάννη σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, αναφέρθηκε στη σχέση με τα παιδιά της, επισημαίνοντας ότι για κάθε γονιό τα παιδιά του παραμένουν πάντα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η μητρότητα αποτελεί μια ξεχωριστή ευλογία.

Παράλληλα, έκανε μια πιο προσωπική εξομολόγηση, λέγοντας πως μετανιώνει που δεν απέκτησε περισσότερα παιδιά. Είχε σχεδιάσει γύρω στα 30-32 της να κάνει ακόμη δύο, όμως η ζωή ακολούθησε διαφορετική πορεία. Με αφορμή αυτό, σημείωσε πως συχνά τα σχέδια των ανθρώπων δεν πραγματοποιούνται όπως τα περιμένουν, αναφερόμενη και στην απώλεια του συζύγου της, Παύλος Μπακογιάννης.

Μιλώντας για τον έρωτα, ανέφερε ότι αισθάνεται τυχερή, καθώς έχει ερωτευτεί δύο φορές στη ζωή της: τόσο τον Παύλο Μπακογιάννη όσο και τον Ισίδωρο Κούβελο. Όπως είπε, το να έχει κανείς έναν άνθρωπο δίπλα του είναι κάτι πολύ σημαντικό.

Τέλος, η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε τη σημασία της ανθρώπινης επαφής και της συντροφικότητας, τονίζοντας πως, όσο δυναμικός κι αν είναι κάποιος, όλοι έχουν ανάγκη από στήριξη, κατανόηση και μια καλή κουβέντα.