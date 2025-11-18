Η κόρη της Φώφης στην πορεία, οι τέσσερις εκλογές του Άδωνι και ο αυτόνομος Χριστοδουλάκης

Δεν ξέρω αν το προσέξατε πριν από λίγες μέρες, αλλά με μια συνέντευξή του στο Καρφί ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τράβηξε ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή από τον Χάρη Δούκα ως προς το θέμα Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν έχει κάτι να συζητήσει το ΠΑΣΟΚ μαζί του. Από την άλλη ο Δούκας είναι της γνώμης ότι το ΠΑΣΟΚ, με το ίδιο στην πρωτοβουλία, δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τον διάλογο φοβικά. Η διαφοροποίηση ήρθε να επιβεβαιώσει τη ρήξη στις σχέσεις των μέχρι πρότινος εσωκομματικών συμμάχων, καθώς ο Χριστοδουλάκης ήταν ο οργανωτικός βραχίονας της προεδρικής υποψηφιότητας του Δούκα. Αφήστε που φτάνουν στ' αυτιά μου κάτι ενδιαφέρουσες πληροφορίες ότι οργανώνονται πυρήνες του Χριστοδουλάκη για μια μελλοντική προεδρική υποψηφιότητα.

Το δώρο της Θρασκιά

Μέχρι πρότινος πάντως το ΠΑΣΟΚ είχε καταφέρει κανένα κεντρικό του στέλεχος να μην εμφανίζεται δεκτικό σε φλερτ με τον Τσίπρα, πέραν του Χάρη Δούκα. Και ως προς αυτό η δουλειά του Ανδρουλάκη ήταν εύκολη. Μέχρι που ήρθε η Ράνια Θρασκιά, η οποία γνησίως συμπαθεί τον Τσίπρα και εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ μια χαρά μπορεί να συνομιλήσει. Και τι να έλεγε άραγε η δύσμοιρη Θρασκιά που έβαλε υποψηφιότητα για πρώτη φορά το 2023 και εξελέγη με τον... Τσίπρα ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ; Να κάνει ότι δεν τον ξέρει μέσα σε δύο χρόνια; Για την κυβέρνηση πάντως η εν λόγω δήλωση στον ΣΚΑΪ ήταν ένα δώρο που δεν άφησε αναξιοποίητο.

Πάνω από 120.000 εγγραφές

Στα της ΝΔ, μαθαίνω ότι υπερέβησαν τις 120.000 οι εγγραφές μελών του κόμματος για τις εσωκομματικές εκλογές του Σαββατοκύριακου, από τις οποίες εκλέγονται πρόεδροι Νομαρχιακών και Δημοτικών Οργανώσεων, αλλά και σύνεδροι. Μαθαίνω ότι οι Θανάσης Νέζης, Γιάννης Σμυρλής, Κώστας Σκρέκας και Στέλιος Κονταδάκης που ασχολούνταν με τις εσωκομματικές εξεπλάγησαν από τη ροή εγγραφών, καθώς περίμεναν περίπου 80.000 συμμετοχές και στο αισιόδοξο σενάριο γύρω στις 100.000. Περίπου 120.000 είχαν ψηφίσει και το 2021 σε μια άλλη συγκυρία βεβαίως, με τη ΝΔ ακόμα φρέσκια κυβέρνηση και με την προσδοκία δεύτερης τετραετίας.

Η κόρη της Φώφης στην πορεία

Εάν κάτι ξεχώρισε στη χθεσινή πορεία της αιματοβαμμένης σημαίας του Πολυτεχνείου ήταν η κόρη της αείμνηστης Φώφης Γεννήματα που κρατούσε με το αριστερό της χέρι τη σημαία και περπάτησε μαζί της αρκετά μέτρα. Η εικόνα προκάλεσε συγκίνηση καθώς η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη είναι σήμερα φοιτήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών και με τον τρόπο που συμμετείχε χθες στην πορεία, τίμησε τόσο τη μητέρα της όσο και τους αγώνες που έδωσε η οικογένεια της για τη δημοκρατία στην Ελλάδα.

Οι τέσσερις εκλογές του Άδωνι

Χείμαρρος εμφανίστηκε χθες βράδυ ο Άδωνις Γεωργιάδης στο EΡΤnews αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως πρόκειται να διαβάσει το βιβλίο Τσίπρα ώστε να διασκεδάσει όπως είπε με όσα πρόκειται να αποκαλύψει για το εσωτερικό της Αριστεράς. Το πιο ενδιαφέρον σημείο όμως, ήταν η αποστροφή του για τρεις και τέσσερις φορές που θα χρειαστεί να γίνουν εκλογές στη χώρα, εφόσον η ΝΔ δεν θα έχει την αυτοδυναμία. «Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα στο Κοινοβούλιο που να θέλει να συνεργαστεί με κανένα διπλανό του», είπε ο υπουργός Υγείας, εξηγώντας πως υπό αυτές τις συνθήκες θα χρειαστούν πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι να προκύψει κυβέρνηση. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, λέω εγώ.