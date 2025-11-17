Να γιορτάσουν το Πολυτεχνείο οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, εκτός μαθητικού ωραρίου, ζητά η Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία παραθέτει «6 μύθους που δεν διδάσκουν στο σχολείο».

Στην ανάρτησή της αναφέρει:

«6 μύθοι που δεν θα σας διδάξουν ποτέ στο σχολείο για το Πολυτεχνείο.

Ως ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ ζητάμε να καταργηθεί επισήμως ο εορτασμός του Πολυτεχνείου από τη δημόσια παιδεία.

Όποιος δάσκαλος ή καθηγητής θέλει να τη γιορτάσει με μαθητές του μπορεί κάλλιστα να το κάνει στον ελεύθερο χρόνο του εκτός μαθητικού ωραρίου».

Σε βίντεο που έχει «ανεβάσει» αναφέρει τους «6 μύθους»:

Μύθος 1ος

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστηρίζει ότι το Πολυτεχνείο «δεν ανήκει στην Αριστερά» αλλά «σε όλους τους Έλληνες Δημοκράτες», λέγοντας ότι η Αριστερά και το ΚΚΕ «έσπευσαν να καταδικάσουν την κατάληψη της Νομικής ως προβοκατόρικη ενέργεια».

Μύθος 2ος

Στο δεύτερο σημείο αναφέρει ότι «δεν υπήρχαν χιλιάδες νεκροί», αλλά «40 νεκροί συνολικά – 24 ταυτοποιημένοι και 16 αταυτοποίητοι». Προσθέτει: «Εδώ να αναφέρουμε την περίπτωση της Ηλένιας που δήθεν την αναζητούσε ο καλός της με μία φωτογραφία που αποδείχθηκε τελικά πως ήταν μία φωτογραφία μοντέλου που διαφήμιζε σαμπουάν».

Μύθος 3ος

Η ευρωβουλευτής στη συνέχεια παραθέτει: «Σύμφωνα με τα επίσημα πορίσματα, ουδείς σκοτώθηκε εντός του Πολυτεχνείου. Ουδείς σκοτώθηκε κάτω από τις ερπύστριες κανενός τανκ».

Μύθος 4ος

Στο τέταρτο σημείο αναφέρει ότι το Πολυτεχνείο «ήταν μία φοιτητική εξέγερση μερικών εκατοντάδων νεαρών φοιτητών» και ότι «δεν υποστηρίχθηκε από χιλιάδες κόσμου». Συμπληρώνει πως «εκατοντάδες χιλιάδες έσπευσαν να καπηλευτούν τις εξελίξεις μετά την πτώση της Χούντας».

Μύθος 5ος

Η Λατινοπούλου σημειώνει: «Πρόκειται περί ενός ακόμη τεραστίου ψέματος. Η αλήθεια είναι πως κανένα Πολυτεχνείο δεν έριξε καμία Χούντα». Στη συνέχεια εξηγεί ότι η Χούντα είχε δώσει τελεσίγραφο για αποχώρηση από το Πολυτεχνείο, πως οι διαφωνίες μεταξύ ομάδων φοιτητών οδήγησαν στη σύγκρουση και ότι ακολούθησαν ο στρατιωτικός νόμος, η ανατροπή Παπαδόπουλου, η περίοδος Ιωαννίδη και, τελικά, η κατάρρευση του καθεστώτος μετά τα γεγονότα στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974.

Μύθος 6ος

Τέλος, η πολιτικός αναφέρει: «Το κεφάλι που δήθεν συμβολίζει την εξέγερση των φοιτητών το 1973… δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα του 1973 καθώς απεικονίζει τον ιστορικό Νίκο Σβορώνο ενταγμένο στον ΕΑΜ και τον ΕΛ.ΑΣ».



