Η Λίνα Μενδώνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Πηγαίο ταλέντο που πορεύθηκε με γνήσιο αυθορμητισμό»

Ανακοίνωση για τον απροσδόκητο θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την τόσο πρώιμη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ενός δημοφιλούς καλλιτέχνη με πηγαίο ταλέντο, ο οποίος διέθετε απόλυτα αναγνωρίσιμη χροιά, στην κάθε ερμηνεία του, είτε τραγουδούσε σε μεγάλες συναυλίες ή μουσικές εκδηλώσεις, είτε στο πάλκο», αναφέρει αρχικά η κ. Μενδώνη.

«Τα τραγούδια του αγαπήθηκαν από τον κόσμο, όχι μόνο γιατί έδινε τον καλύτερο εαυτό του, αλλά και γιατί άγγιζαν χιλιάδες ανθρώπους, με διαφορετικές καταβολές, καλλιέργεια και μουσικές προτιμήσεις», συνεχίζει, ενώ τονίζει:

«Υπήρξε ξεχωριστός περφόρμερ, χωρίς να αποστασιοποιηθεί από τις καταβολές του. Αναζητούσε την ανανέωση, χωρίς στεγανά και τεχνητές κατηγοριοποιήσεις».

«Όλοι του αναγνώριζαν ότι διαχειριζόταν την κάποτε σκληρή, αλλά αναπόφευκτη προβολή του, την ευάλωτη έκθεσή του στη δημοσιότητα, με απόλυτη ειλικρίνεια, χωρίς εκζήτηση, επιλέγοντας την αδιαμεσολάβητη σχέση με το κοινό που τον αγάπησε διαχρονικά», αναφέρει ακόμα η υπουργός Πολιτισμού.

«Σ' έναν χώρο πολύ δύσκολο, που απαιτεί θυσίες, πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία επί δεκαετίες», επισημαίνει η κ. Μενδώνη και καταλήγει:

«Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους αμέτρητους φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».