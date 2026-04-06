Η μάχη με το «βαθύ κράτος» στο επίκεντρο του μηνύματος Μητσοτάκη: Οι άξονες και ο στόχος του πρωθυπουργού

Το πολιτικό και θεσμικό στίγμα των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το σημερινό του τηλεοπτικό μήνυμα, το οποίο σύμφωνα με συνεργάτες του θα έχει κεντρικό άξονα τη βούλησή του αλλά και τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ληφθεί και όσες πρόκειται να αναληφθούν στη διαρκή μάχη με το «βαθύ κράτος».

Μία πρόγευση του πλαισίου στο οποίο σκοπεύει να κινηθεί έδωσε ο ίδιος χθες (05/4) με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, η οποία είχε στοιχεία αυτοκριτικής μέσω της αναγνώρισης αδυναμιών και δυσλειτουργιών, τη διαβεβαίωση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς και τα βήματα που έχουν ήδη γίνει από την κυβέρνηση για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων, ώστε να περιοριστεί δραστικά η ανθρώπινη παρέμβαση στις μετρήσεις για τις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο και οι διαδικασίες να μην είναι επιρρεπείς σε πιέσεις.

«Ύστερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, το πιο εύκολο θα ήταν να μιλάμε μόνο για κατακτήσεις. Όμως, η αληθινή ευθύνη κρίνεται στις στιγμές που αναμετριόμαστε με τις διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου, όπως και με τις δικές μας αστοχίες. Δύο στοιχεία που συναντήθηκαν, δυστυχώς, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώ, μάλιστα, σε χρόνο αόριστο, καθώς όσα απασχολούν την επικαιρότητα, τώρα, έχουν, ήδη ξεπεραστεί μετά την απορρόφηση του άρρωστου αυτού οργανισμού από την ΑΑΔΕ», σημείωσε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι «τα διδάγματα, ωστόσο, από αυτήν την αρνητική εμπειρία παραμένουν. Όχι μόνο για την πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη στήριξη των αγροτών μας. Αλλά και ως νέα αφετηρία για μία δυναμικότερη αντιπαράθεση της Πολιτείας με το “Βαθύ Κράτος”».

Με τους διαλόγους βουλευτών και πρώην υπουργών της ΝΔ που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή να ανάβουν «φωτιές», αλλά και την αντιπολίτευση που τη σφυροκοπά αδιάκοπα ζητώντας εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι το κρίσιμο στοίχημα είναι να μην καλλιεργηθεί στην κοινωνία η αίσθηση κάποιας προσπάθειας συγκάλυψης εκ μέρους του Μεγάρου Μαξίμου. Εξ ού και βγαίνει μπροστά αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, προκειμένου να πείσει τους πολίτες ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε όποιον αποδειχτεί από τη δικαιοσύνη ότι συνέδραμε στην παράκαμψη των κανόνων.

Υπό αυτό το πρίσμα ως προς το εσωκομματικό σκέλος ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη διαφορετική νομική βαρύτητα των περιπτώσεων που περιλαμβάνουν οι δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, εκπέμποντας πάντως το ρητό μήνυμα ότι οι όποιες ευθύνες θα αξιολογηθούν και θα αποδοθούν στο ακέραιο. Καυτηριάζοντας όμως τη στάση της αντιπολίτευσης, θα υπογραμμίσει ότι η διαλεύκανση θα γίνει με καθαρά νομικά κριτήρια μακριά από «κορώνες» και «ανθρωποφαγία».

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού θα δίνει έμφαση και στη μεταρρυθμιστική διάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ανάδειξη των κινήσεων που έκανε για πρώτη φορά η κυβέρνηση μέσω της απορρόφησης του Οργανισμού από την ΑΑΔΕ, ως απόδειξη της βούλησής της να μπει τέλος στις παθογένειες δεκαετιών. Ο ίδιος θα μιλήσει για μία μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και θα δεσμευτεί εκ νέου για την πρόθεσή του για συνέχιση των παρεμβάσεων με στόχο τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Την ίδια ώρα, οι απερχόμενοι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης, καθώς και ο παραιτηθείς Γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ανακοίνωσαν ότι παραιτούνται της βουλευτικής τους ασυλίας προκειμένου να αποδείξουν την αθωότητά τους ενώπιον του φυσικού δικαστή. Και οι τρεις αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή σε πιέσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράνομες επιδοτήσεις, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση των αρχών. Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι η περίπτωσή του περιορίζεται στη διευκρίνιση των νόμιμων προϋποθέσεων για να μη χάσει γεωργός την πράσινη ενίσχυση και κάνει λόγο για «σκόπιμη παραπλάνηση της κοινής γνώμης». Ο κ. Κεφαλογιάννης υπογράμμισε πως «σε μια δικογραφία χιλιάδων σελίδων δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά που να υποδηλώνει γνώση ή προτροπή» του, ενώ ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι «δεν υφίσταται οποιαδήποτε προτροπή η πρόθεση παραβίασης του νόμου» και τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει «η παραμικρή υπόνοια να πλήξει την παράταξη ή να διαστρεβλώσει την πολιτική πραγματικότητα».