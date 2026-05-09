Η μεγάλη πρόκληση της Ευρώπης και το όραμα του Κυριάκου Πιερρακάκη

Η 9η Μαΐου είναι η ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη, που πλέον έχει μπροστά της έναν δύσκολο δρόμο ώστε να ανταποκριθεί στην επόμενη ημέρα. Αυτό που πολύ εύστοχα παρατήρησε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης στο μήνυμά του, κάνοντας λόγο για μια Ευρώπη «πιο ισχυρή, πιο καινοτόμα, πιο κυρίαρχη και πιο ικανή να προστατεύει τους πολίτες της».

Ο κ. Πιερρακάκης ως πρόεδρος της Ευρωομάδας, από την πρώτη στιγμή της εκλογής του, δεν έκρυψε τον στόχο του για την κατεύθυνση που θέλει να δώσει και ο ίδιος στις εξελίξεις. Ο ίδιος, ηγείται της οικονομικής και δημοσιονομικής στρατηγικής της χώρας γνωρίζοντας πως η ανθεκτικότητα της οικονομίας είναι ο βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο πρέπει να στηριχθεί και η Ευρώπη.

«Η Ευρώπη είναι το πιο φιλόδοξο πολιτικό εγχείρημα δημοκρατικής συνεργασίας στη σύγχρονη ιστορία. Αυτό το επίτευγμα δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται» ανέφερε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του το Σάββατο.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελεί «βαρίδι» για τις οικονομίες των Ευρωπαϊκών χωρών, ωστόσο ο Έλληνας πολιτικός, με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup έχει δείξει την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη και δεν είναι άλλος από τον στενό ευρωπαϊκό συντονισμό. Μπορεί άλλωστε να υπερηφανεύεται πως επί των ημερών του η ευρωζώνη έχει επιδείξει την ανθεκτικότητά της, με ισχυρή αγορά εργασίας και χαμηλά ποσοστά ανεργίας.

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει στάσιμη»

Στο μήνυμά του, για την ημέρα της Ευρώπης ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σημειώνει: «Η Ευρώπη δεν οικοδομήθηκε επειδή η ιστορία ήταν εύκολη για την ήπειρό μας. Οικοδομήθηκε επειδή οι Ευρωπαίοι κατάλαβαν ότι ο διχασμός θα οδηγούσε τελικά στην παρακμή. Σήμερα, αυτό το δίδαγμα έχει ξανά σημασία.

Σε έναν κόσμο που διαμορφώνεται από γεωπολιτικό ανταγωνισμό, τεχνολογικές ανατροπές και οικονομικό κατακερματισμό, η Ευρώπη δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα από τη νοσταλγία ή τον εφησυχασμό. Η δύναμή μας θα εξαρτηθεί από το αν μπορούμε να δράσουμε μαζί με ταχύτητα, αυτοπεποίθηση και στρατηγικό σκοπό.

Η Ευρώπη δεν είναι απλώς μια κοινή αγορά ή ένα σύνολο θεσμών. Είναι το πιο φιλόδοξο πολιτικό εγχείρημα δημοκρατικής συνεργασίας στη σύγχρονη ιστορία: 450 εκατομμύρια πολίτες που επιλέγουν, κάθε μέρα, να προχωρούν μαζί παρά τις διαφορές γλώσσας, γεωγραφίας και εθνικών συμφερόντων.

Αυτό το επίτευγμα δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται.

Η Ημέρα της Ευρώπης, επομένως, δεν είναι μόνο μια γιορτή ειρήνης. Είναι μια υπενθύμιση ευθύνης. Της ευθύνης να κάνουμε την Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο καινοτόμα, πιο κυρίαρχη και πιο ικανή να προστατεύει τους πολίτες της σε έναν ολοένα και πιο ασταθή κόσμο.

Το ερώτημα για τη δική μας γενιά δεν είναι αν η Ευρώπη έχει σημασία. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη μπορεί ακόμη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Χρόνια πολλά για την Ημέρα της Ευρώπης».