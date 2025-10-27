Η Νάντια Γιαννακοπούλου «αδειάζει» ξανά Ανδρουλάκη: «Επιλογή του ο Παπαβασιλείου, να μην βάζουμε αυτογκόλ»

Αναταραχές προκάλεσε στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ η επιλογή του Γιώργου Παπαβασιλείου, ως διευθυντή στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη. Οι αναρτήσεις του, με τις οποίες επευφημούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νίκο Δένδια, ακόμα και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον ώθησαν σε παραίτηση 24 ώρες μετά.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου, μίλησε γι αυτό το θέμα, που μονοπώλησε στο ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 24ώρα, «αδειάζοντας» τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη.

Υποστήριξε πως η πρόσληψη ήταν καθαρά επιλογή Ανδρουλάκη και όχι του συλλογικού οργάνου και μάλιστα την χαρακτήρισε «αυτογκολ».

«Προφανώς ήταν μια επιλογή του προέδρου και όχι κάποιου συλλογικού οργάνου... Λύθηκε όμως κατευθείαν όταν διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν αυτές οι αναφορές και αναρτήσεις» είπε συγκεκριμένα η Νάντια Γιαννακοπούλου στο Action 24 και πρόσθεσε: «καλό είναι να μην γίνονται τέτοιου είδους λάθη και να είμαστε προσεκτικοί στο εξής.

Είμαι σίγουρη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί, προκειμένου σε μια συγκυρία όπου η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, όπου υπάρχει τόσο μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια, να μην βάζουμε τέτοιου είδους αυτογκόλ».

