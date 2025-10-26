Οι αναρτήσεις για Μητσοτάκη - Δημητριάδη που «παραίτησαν» τον Παπαβασιλείου από Διευθυντή γραφείου Ανδρουλάκη

Στις 24 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε πως ο Γιώργος Παπαβασιλείου αναλαμβάνει Διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Στις 25 Οκτωβρίου, μέσα σε ούτε 24 ώρες υποβάλλει την παραίτησή του. Ο λόγος; Παλαιότερες αναρτήσεις του ίδιου με τις οποίες εξυμνούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ανιψιό του Γρηγόρη Δημητριάδη, τον Νίκο Δένδια ενώ προωθούσε και αναρτήσεις της «Ομάδας Αλήθειας».

Οι αναρτήσεις που «παραίτησαν» τον κ. Παπαβασιλείου

Συγκεκριμένα ο κ. Παπαβασιλείου τον Νοέμβριο του 2020 και με αφορμή περιστατικά βίας σε πανεπιστήμια έγραφε: «Εξαιρετικός Μητσοτάκης, για το φασιστικό παρακράτος των πανεπιστημίων με αριστερό προσωπείο».

Παπαβασιλείου ΠΑΣΟκ | Facebook

Στις 15 Απριλίου 2021, έπλεκε το εγκώμιο του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, δίνοντας του συγχαρητήρια για την παρουσία του και τις δηλώσεις του.

Σε άλλη ανάρτηση τον Απρίλιο του 2021 τα σχόλια του κ.Παπαβασιλείου αφορούσαν τον τότε γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, για το γεγονός ότι είχαν συγχωνευτεί 25 πιστοποιητικά από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης. «Επιτέλους υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι, μπράβο», ήταν το σχόλιό του.

Η δήλωση παραίτησης

Στην ανακοίνωση ο Γιώργος Παπαβασιλείου, αναφέρει τα ακόλουθα: «Από το 1974 ως και σήμερα υπήρξα συνεπές και αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας όλους τους Προέδρους του.

Δεν αποστασιοποιήθηκα ποτέ από τον αγώνα του κόμματος μας να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Έναν αγώνα που πλέον αντιστοιχίζεται με το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πορείας και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.

Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη.

Γιατί είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών.

Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή.

Θα συνεχίσω να είμαι παρών στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή απο όποια θέση μου ζητηθεί».

Ο κ. Παπαβασιλείου είναι μηχανικός και ασχολήθηκε με θέματα χαρτογραφίας, κτηματολογίου, συγκοινωνιακών μελετών και GIS. Εκλεγόταν στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί 21 συναπτά χρόνια και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του. Ομόφωνα εξελέγη για τρεις θητείες Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ. Ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας (1990-1993).



