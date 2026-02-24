Είναι προφανές ότι η ευρεία κινητικότητα του μέχρι πρότινος οικονομικού συμβούλου του πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη, με φόντο το βιβλίο που έγραψε για τη θητεία του στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν έχει ως στόχο μόνο να πουλήσει βιβλία.

Ο κ. Πατέλης είναι έξυπνος άνθρωπος και μπορεί να έχει κάνει ένα διάλειμμα από το πυκνό πρόγραμμα εργασίας των τελευταίων πολλών ετών, στο μέλλον όμως θα πρέπει να έχει… κάτι να κάνει.

Έτσι, πυκνώνουν οι φήμες που τον θέλουν να προτείνεται για τη θέση του υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, με δεδομένο ότι διατηρεί στενή σχέση με τον Γιάννη Στουρνάρα, του οποίου η θητεία θα ανανεωθεί για τρίτη εξαετία σύντομα. Να θυμίσω ότι ο Στουρνάρας ήταν στο πάνελ της παρουσίασης του βιβλίου Πατέλη στην Εθνική Πινακοθήκη προ μηνών και έχει γενικώς εκτίμηση στην επιστημονική κατάρτισή του. Οι ανακοινώσεις δεν είναι άμεσες, αλλά το θέμα «παίζει» σοβαρά.

Τέλη Μαρτίου ο κατώτατος μισθός: Κλειδώνουν τα 930 ευρώ;

Ακούω διάφορα σενάρια από αυτούς που «μαγειρεύουν» τον κατώτατο μισθό, που έχει ως διακηρυγμένο στόχο τα 950 στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή τον Απρίλιο του 2027.

Από αυτά που μαθαίνω μέχρι στιγμής είναι πως ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ Υπουργείου και εργοδοτών φτάνει τα 930 ευρώ - που είναι ένα ποσό που ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στον Μάρτιο, αφού προηγηθούν διαβουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων.

Οι αποφάσεις για τους εφήβους και τα social

Το μεσημέρι της Παρασκευής έγινε μια σύσκεψη με τον κλειστό πυρήνα του Μαξίμου και εκπροσώπους των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Παπαστεργίου), Υγείας (Βαρτζόπουλος) και Δικαιοσύνης (Φλωρίδης) ως προς το απαγορευτικό για τα παιδιά κάτω των 15 ετών να έχουν πρόσβαση στα social media.

Η γραμμή της κυβέρνησης είναι σκληρή, στη λογική της πλήρους απαγόρευσης, αλλά μου λένε ότι θα χρειαστούν κάποιες μέρες, περίπου μια εβδομάδα,, προκειμένου να γίνουν ορισμένες τεχνικές και νομικές προετοιμασίες ακόμα, καθώς το "κλειδί" είναι το νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει και τη δραστηριότητα πολυεθνικών εταιριών εν Ελλάδι.

Συνεπώς, η ρύθμιση δεν θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό της Πέμπτης, αλλά μόλις κλειδώσει το νέο πλαίσιο θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τα συναρμόδια υπουργεία και μετά θα προχωρήσει η νομοθετική διαδικασία.

Η πρεμιέρα της πρέσβη Νασίκα

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την ομάδα Αμερικανών Γερουσιαστών που επισκέφθηκαν το Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Παρασκευής ήταν η πρεμιέρα και επισήμως της πρέσβεως Κατερίνας Νασίκα στη θέση της διευθύντριας του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, αντί του Μίλτων Νικολαΐδη που μετακομίζει στο Παρίσι τις επόμενες εβδομάδες, ως επικεφαλής της ελληνικής πρεσβείας.

Η εξέλιξη έχει προδιαγραφεί, επίσημη ανακοίνωση όμως δεν υπήρξε, απλά περιλήφθηκε με τον νέο της τίτλο στο δελτίο Τύπου.