Η ώρα των εξαγγελιών στη ΔΕΘ 2026: Με πακέτο μέτρων τετραετίας στις αποσκευές ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ώρα των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026 είναι σχεδόν εδώ. Το Σάββατο (05/09) το βράδυ, αναμένεται να ανακοινωθούν όλα εκείνα τα μέτρα που προαναγγέλλονται το τελευταίο διάστημα, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι θα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας.

Ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ με τρία χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ, την τελευταία πριν τις εθνικές εκλογές, θα έχει τρία χαρακτηριστικά:

Το πρώτο είναι ότι η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, δεν θα έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, όπως παραδοσιακά γίνεται, αλλά θα αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φθάνει μέχρι το 2030-2031.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν το βράδυ του Σαββάτου θεωρούνται κοστολογημένα, κάτι στο οποίο ρίχνει ιδιαίτερο βάρος η κυβέρνηση, ενώ τοποθετούνται δημόσια σε ένα ημερολόγιο. Έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια, μήνα - μήνα το κάθε μέτρο που θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026.

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο των κοινωνικών ομάδων, δηλαδή σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικά στις οικογένειες.

Τι αναμένεται να ακούσουν οι συνταξιούχοι

Όσον αφορά στους συνταξιούχους, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΕΡΤ, υπάρχουν πληροφορίες πως θα ανακοινώσει μία αύξηση της τάξης του 2,8% με την καταβολή της σύνταξης του Ιανουαρίου από τον Δεκέμβριο, την ώρα που καταργείται η προσωπική διαφορά.

Παράλληλα, η ετήσια ενίσχυση κλειδώνει πάνω από 300 ευρώ, με τα εισοδηματικά κριτήρια να είναι διευρυμένα, ώστε το ποσό να το λάβουν περισσότεροι συνταξιούχοι.

Ακόμη, θα υπάρξει μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία αφορά και σε αυτούς που εισπράττουν μεγαλύτερες συντάξεις.

Οι εξαγγελίες για μισθωτούς

Σχετικά με τους μισθωτούς, ο πρωθυπουργός διαρρέεται ότι θα ανακοινώσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που δεν αποκλείεται να είναι και 1.000 ευρώ μεικτά.

Αυτό, θα παρασύρει και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι οριζόντια θα πάρουν το συγκεκριμένο ποσό.

Στην ίδια κατηγορία, αναφέρει η κρατική τηλεόραση, μπορεί να ανακοινώσει και ένα έξτρα μέτρο, με ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Τι θα πει για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενος και αγρότες

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν πληροφορίες ότι το τεκμαρτό εισόδημα δεν θα εξαρτάται πλέον από τον τζίρο του κλάδου όπου δραστηριοποιείται ο κάθε επαγγελματίας και αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, άρα και σε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Σχετικά με τους αγρότες, αναμένεται να γίνει εξειδίκευση των μέτρων αλλά γίνεται λόγος για φοροελαφρύνσεις και άμεσες ενισχύσεις.

Τέλος, ακούγεται ότι θα ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης έτσι ώστε, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να αποκτήσουν πρόσβαση σε φτηνό χρήμα και να μπορέσουν με αυτό τον τρόπο να καλύψουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Ανακοινώσεις και για το στεγαστικό

Άλλο ένα σημείο που θα σταθεί ο πρωθυπουργός στην ομιλία του είναι το στεγαστικό.

Αναμένεται η ανακοίνωση προγράμματος που θα διαδεχθεί τα προγράμματα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα: το Σπίτι μου 1 και το Σπίτι μου 2.

Παράλληλα, θα υπάρξουν εισοδηματικές ενισχύσεις για οικογένειες με παιδιά, προκειμένου να καλύπτονται συγκεκριμένες ανάγκες.