Η Πέτη Πέρκα νέα πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς

Η Πέτη Πέρκα αναλαμβάνει επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς.

Η ανακοίνωση για τον ορισμό της βουλεύτριας από τη Φλώρινα έγινε από το κόμμα σήμερα, Τρίτη (31/03) το πρωί.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από επικεφαλής, που έγινε γνωστή ύστερα από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος.

«Στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας. Ευχαριστούμε θερμά τον σύντροφο Αλέξη Χαρίτση για την συμβολή του στη Νέα Αριστερά, από τη δύσκολη και απαιτητική περίοδο της ίδρυσής της έως και σήμερα. Το ήθος του και η προσφορά του αποτελούν μία πολύτιμη παρακαταθήκη για το κόμμα μας» αναφέρθηκε στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος για την παραίτηση, που ήταν διαφαινόμενη.

Νέα Αριστερά: Η ανακοίνωση για την Πέτη Πέρκα

«Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι η βουλεύτρια Φλώρινας, Πέτη Πέρκα, ορίστηκε σήμερα Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η κ. Πέρκα, με μακρά πολιτική εμπειρία, αναλαμβάνει την ευθύνη της αντιπολιτευτικής παρουσίας της Νέας Αριστεράς, συνεχίζοντας το έργο του πρώην Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτή Μεσσηνίας, Αλέξη Χαρίτση.

Η Νέα Αριστερά ενισχύει τη συλλογική της λειτουργία και την πολιτική της παρέμβαση, με στόχο μια ισχυρή, μαχητική και αξιόπιστη αντιπολίτευση, πάντα στην υπηρεσία της κοινωνίας».

