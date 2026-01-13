«Η πηγή του κακού»: Σφοδρές αιχμές για ΚΑΠ, ΟΠΕΚΕΠΕ και τεχνικούς συμβούλους από την Κατσινοπούλου

Η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (4/2015–10/2015), Ειρήνη Κατσινοπούλου, υποστήριξε ότι «η πηγή του κακού» εντοπίζεται στις επιλογές της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ΚΑΠ του 2003, οι οποίες αποσύνδεσαν τις επιδοτήσεις από την παραγωγή και τις συνέδεσαν με την κατοχή ή χρήση γης.

Όπως τόνισε στην κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τις κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις, η συγκεκριμένη φιλοσοφία καθιστά κρίσιμη την πλήρη θωράκιση του κτηματολογίου, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα λαθροχειριών σε ιδιοκτησίες και μισθωτήρια.

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μάξιμο Λαζαρίδη, η κ. Κατσινοπούλου αναφέρθηκε και στη μακροχρόνια εξάρτηση του οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο, σημειώνοντας ότι «βοούσε το σύμπαν του αγροτικού κόσμου» για τη σχέση με τη «Νουροπάμπλικ».

Τα «πλοκάμια» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Όπως είπε, η μετάβαση από ένα πληροφοριακό σύστημα και έναν συγκεκριμένο τεχνικό σύμβουλο σε ένα νέο περιβάλλον, χωρίς να διακινδυνεύσουν οι ενισχύσεις των αγροτών, ήταν ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα που δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγους μήνες.

Η ίδια χαρακτήρισε προβληματική και τη συμμετοχή της εταιρείας τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μετόχου στη «ΓΑΙΑ Επιχειρείν», εκφράζοντας απορία για το ότι η σχέση αυτή δεν ελέγχθηκε ποτέ. «Δεν μπορεί ο σύμβουλος ενός οργανισμού να παρέχει τεχνογνωσία και σε όσους ελέγχονται από τον οργανισμό», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της μειοψηφίας, η εισηγήτρια Αποστολάκη έκανε λόγο για παρελκυστική σκοπιμότητα στην κλήτευση της μάρτυρος, σημειώνοντας ότι η κ. Κατσινοπούλου είχε παραμείνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ μόλις έξι μήνες πριν από δέκα χρόνια.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κατατεθεί στην επιτροπή η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών (Leverage ΑΕ), που είχαν αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 2024, καθώς ενδέχεται να αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τη διοικητική λειτουργία και τη διαχείριση του έργου.