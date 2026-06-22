Η πρώην βουλεύτρια ΝΔ Στέλλα Μπίζιου, οι Βιλανάκηδες και οι 200.000 ευρώ - Το κουβάρι της υπόθεσης

Για τον μέσο πολίτη που ακολουθεί την ειδησεογραφία των τελευταίων ημερών, η ιστορία μπορεί να είναι ξεκάθαρη: Ένα σκάνδαλο μεγέθους ΟΠΕΚΕΠΕ και παραπέρα ενδέχεται να έχει αναδυθεί από το «χυτήριο» της ελληνικής πολιτικής, εμπλέκοντας, φερόμενα, την πρώην βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και δικηγόρο, Στεργιανή (Στέλλα) Μπίζιου.

Θα ξεκινήσουμε με την απάντηση που έδωσε, νωρίτερα σήμερα η ίδια η θιγόμενη, με πολλαπλά δημοσιεύματα και πολύ γνωστή εκπομπή «αποκαλύψεων» της νυχτερινής ζώνης, να διακινούν βίντεο, στο οποίο φερόμενα η κα Μπίζιου, έρχεται σε λογομαχία με μέλη μίας σπείρας Ρομά, επειδή δεν της εξασφάλισαν...τις ψήφους για τις οποίες τους είχε δωροδοκήσει.

Γράφει λοιπόν σε δημοσίευση στο Facebook η κα Μπίζιου:

«Σε ένα κράτος δικαίου, οι υποθέσεις κρίνονται αποκλειστικά από τη Δικαιοσύνη και όχι από τηλεοπτικά πάνελ, δημόσιες αντιπαραθέσεις ή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιλεκτική, αποσπασματική και εκτός συμφραζομένων προβολή υλικού που αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης υπόθεσης σε βαθμό κακουργήματος για πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος μέλους της οικογένειας μου και άλλων συμπολιτών μας, δεν υπηρετεί την έγκυρη ενημέρωση, αλλά δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις και προκαλεί σοβαρή και ενδεχομένως ανεπανόρθωτη βλάβη σε ανθρώπους και οικογένειες.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και παραμένω, όπως έπραξα από την πρώτη στιγμή, στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, παρέχοντας κάθε αναγκαία συνδρομή για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, επιφυλάσσομαι ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου έναντι οποιουδήποτε προβαίνει ή αναπαράγει ψευδείς, συκοφαντικές, παραπλανητικές ή παράνομες αναφορές που θίγουν την προσωπικότητα, την τιμή και την υπόληψή μου ή των μελών της οικογένειάς μου».

Η Στέλλα Μπίζιου, οι Βιλανάκηδες και η φερόμενη «χειραψία» για ψήφους

Με αυτά τα δεδομένα, το κουβάρι της υπόθεσης έχει ως εξής: Ήδη από τις αρχές Μαρτίου, η επικαιρότητα ξεκίνησε να ασχολείται με την υπόθεση των Βιλανάκηδων, μία εγκληματική σπείρα οργανωμένη γύρω από την ομώνυμη, τοπικά ισχυρή οικογένεια Ρομά της Λάρισας.

Εκείνη η υπόθεση έκανε λόγο για συναλλαγματικές απάτες μέσω ανύπαρκτων χρυσών λιρών, αλλά από αυτή αξίζει να κρατήσουμε απλά το «οικόσημο».

Κατόπιν, στις 3/11, το MEGA ξεκαθαρίζει περαιτέρω την υπόθεση. Ένα από τα «θύματα» της απάτης με τις λίρες, ένας κύριος που πλέον λαμβάνει τον χαρακτηρισμό «πατέρας πρώην βουλευτή της ΝΔ», ήταν ό άνθρωπος πίσω από την καταγγελία για τη σπείρα, που είχε κατατεθεί στις αρχές του 2025.

Το ρεπορτάζ εκείνο ανέφερε πως ο «βληθείς» κύριος, κατήγγειλε την απώλεια άνω των 700.000 ευρώ, τα οποία είχε εξαπατηθεί, φερόμενα, να επενδύσει, στις συναλλαγές του με τους Βιλανάκηδες.

Οι Βιλανάκηδες όμως, είχαν μία αντικαταγγελία να κάνουν: Τα χρήματα δεν είχαν ληφθεί για κάποια επένδυση σε λίρες, αλλά για «εξαγορά ψήφων» από πλευράς αυτού του κυρίου, για λογαριασμό της κόρης του, πάντα φερόμενα.

Ισχυρίστηκαν συγκεκριμένα:

«Η αλήθεια για τον πατέρα της βουλευτή είναι ότι εκείνος με προσέγγισε με την προσδοκία να πάρει η κόρη του 10.000 ψήφους από την κοινότητα των Ρομά. Μας έδωσε οικειοθελώς 200.000 ευρώ. Όταν όμως η κόρη του δεν εκλέχθηκε, η στάση του άλλαξε. Άρχισε πόλεμο εναντίον μας.

Μας απειλούσε ότι αν δεν του επιστρέψουμε τα χρήματα θα χρησιμοποιούσε τις διασυνδέσεις του για να μας εξαφανίσει, αλλά και να μας κλείσει στη φυλακή».

Οι εν λόγω επικαλούνται και έγγραφο συμφωνητικού, στο οποίο φερόμενα έχουν συνυπογράψει με τον πατέρα της πολιτικού, με την ίδια να έχει διαψεύσει και να αμφισβητεί την εγκυρότητά του.

Αργότερα, γνωστή ενημερωτική εκπομπή της νυχτερινής ζώνης, υποστηρίζοντας πως «συνδέει» τα κενά της υπόθεσης, ανέφερε πως ο εν λόγω άντρας ήταν γνωστός επιχειρηματίας της Λάρισας, με το επώνυμο «Μπίζιος».

Ο κύριος Μπίζιος αποτυπώνεται φερόμενα σε βίντεο, που είχαν βιντεοσκοπήσει μέλη της κοινότητας Ρομά, όπου ο ίδιος είχε σπεύσει για να «ζητήσει τον λόγο», καθώς, ως φέρεται, οι ψήφοι που είχε λάβει η κόρη του στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, το 2023, δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της, μετά την αμοιβή που τους είχε παραχωρήσει.

Πατέρας και κόρη Μπίζιου ομολογούν on camera πως εξαγόραζαν ψήφους για να εκλεγεί βουλευτής η θυγατέρα. Υπέγραψαν μέχρι και ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τελειώνει ο εισαγγελέας με το πλαστό απολυτήριο δημοτικού της καθαρίστριας και μετά θα δούνε τι τι θα πάθουνε. 🥲 pic.twitter.com/cZYCEzQBcC — omg3lolz (@omg3lolz) June 21, 2026

Στο βίντεο ακόύγεται άντρας που φέρεται να είναι ο κ. Μπίζιος να έχει τον εξής διάλογο με το μέλος της οικογένειας Ρομά:

Άντρας - Θα γίνουν όλα λίμπα. Θα έρθει η κόρη μου εδώ και θα ορμήσει πάνω σου και θα σου πει, απατεώνα. Τι θα της πεις;

- Θα γίνουν όλα λίμπα. Θα έρθει η κόρη μου εδώ και θα ορμήσει πάνω σου και θα σου πει, απατεώνα. Τι θα της πεις; Μέλος σπείρας - Θα της πω, πήγα να σε βγάλω βουλευτίνα εγώ. Πήγαμε να μαζέψουμε ψήφους

- Θα της πω, πήγα να σε βγάλω βουλευτίνα εγώ. Πήγαμε να μαζέψουμε ψήφους Άντρας - Εσύ; Μεγάλη υπόθεση καημένε. Ανάθεμα την ώρα που έμπλεξα

Σε βίντεο που φερόμενα καταγράφει επακόλουθη επίσκεψή του στην κοινότητα, ο ίδιος άντρας φέρεται να απειλεί αλλά και να βιαιοπραγεί:

Μέλος σπείρας - Εγώ τα μαζεύω αυτά, να τα δει ο εισαγγελέας. Κοίτα τον εδώ, χτυπάει μπροστά στα παιδιά

- Εγώ τα μαζεύω αυτά, να τα δει ο εισαγγελέας. Κοίτα τον εδώ, χτυπάει μπροστά στα παιδιά Άντρας - Καλά, θα σας σκοτώσω εγώ Θα σας γ... εγώ ρε

Καλά, θα σας σκοτώσω εγώ Θα σας γ... εγώ ρε Μέλος σπείρας - Εγώ σάς μαζεύω όμως

- Εγώ σάς μαζεύω όμως Άντρας - Μην τολμήσετε να φύγετε από δω, θα σας γ.... και τους δύο. Είμαι μαλωμένος εγώ με τον.....

- Μην τολμήσετε να φύγετε από δω, θα σας γ.... και τους δύο. Είμαι μαλωμένος εγώ με τον..... Μέλος σπείρας - Δείξτε να δει η βουλευτής, τι κάνει μπροστά στα παιδιά

- Δείξτε να δει η βουλευτής, τι κάνει μπροστά στα παιδιά Άντρας - Τα παιδιά; Ρε νομίζεις ότι θα ζήσω για τα παιδιά; Θα σας σκοτώσω ρε

Τα νέα σενάρια τώρα δίνουν πιο συγκεκριμένα «νούμερα». Γϊνεται λόγος για ένα ποσό 200.000 ευρώ που είχε δοθεί, έναντι 10.000 ψήφων. Αλλά φαίνεται πως οι απαιτήσεις δεν ικανοποιήθηκαν.

Ενδιαφέρον προκαλεί επίσης, η δημοσίευση ενός ακόμα βίντεο από την εκπομπή που διακινήθηκε στο διαδίκτυο, στο οποίο φέρεται να εμφανίζεται μία γυναίκα, φερόμενα η κα Στέλλα Μπίζιου, κόρη του κ. Μπίζιου, αυτή τη φορά να έχει μεταβεί αυτοπροσώπως στην περιοχή των Βιλανάκηδων, για να τους «ζητήσει τον λόγο», αφού «απέτυχε» η τελευταία απόπειρα.

Απίστευτες σκηνές με την πρώην βουλευτή Λάρισας, Στέλλα Μπίζιου στον καταυλισμό των Ρομά.



Ζητάει τον λόγο που λάδωσε και δεν της πήγαν της ψήφους που ζήτησε. Αναφέρει επίσης ότι θα τα έδινε στον Μητσοτάκη και θα την έβγαζε.



Πως ακριβώς θα γινόταν αυτό;



Δεν εκλέγονται με τις… pic.twitter.com/7iJWmIzE2V — Karditsastakra (@Karditsastakra) June 20, 2026

Παρακάτω ο επίμαχος διάλογος που ακούγεται στο βίντεο

Γυναίκα - Με αυτά βγαίνω Ομπάμα, Πλανητάρχης

- Με αυτά βγαίνω Ομπάμα, Πλανητάρχης Μέλος Σπείρας - Τι να κάνω ρε συ ......

- Τι να κάνω ρε συ ...... Γυναίκα - Τόσο είναι το κόστος; Θα τα έδινα στον Μητσοτάκη κατευθείαν και θα έβγαινα

- Τόσο είναι το κόστος; Θα τα έδινα στον Μητσοτάκη κατευθείαν και θα έβγαινα Μέλος Σπείρας - Τι να κάνω εγώ τώρα; Πες μου

- Τι να κάνω εγώ τώρα; Πες μου Γυναίκα - Τον κορόιδεψες, άρα...

- Τον κορόιδεψες, άρα... Μέλος Σπείρας - Δεν τον κορόιδεψα, βοήθησα την κατάσταση και αυτή τη στιγμή μου λέει...

- Δεν τον κορόιδεψα, βοήθησα την κατάσταση και αυτή τη στιγμή μου λέει... Γυναίκα - Ποια κατάσταση μωρέ; Τους ίδιους σταυρούς που πήρα το 2019, πήρα και το 2023

- Ποια κατάσταση μωρέ; Τους ίδιους σταυρούς που πήρα το 2019, πήρα και το 2023 Μέλος Σπείρας - Ωραία

- Ωραία Γυναίκα - Τι βοήθησες;

- Τι βοήθησες; Μέλος Σπείρας - Δεν ψήφισαν στην Ελασσόνα και πήρες ψήφους από εδώ, αυτά είναι τα χρήματα

- Δεν ψήφισαν στην Ελασσόνα και πήρες ψήφους από εδώ, αυτά είναι τα χρήματα Γυναίκα - Όλοι ξέρουν τη δραστηριότητά σου, δεν θέλω να σε προσβάλω, είσαι αυτός που είσαι και είναι αυτός που είναι

- Όλοι ξέρουν τη δραστηριότητά σου, δεν θέλω να σε προσβάλω, είσαι αυτός που είσαι και είναι αυτός που είναι Μέλος Σπείρας - Ωραία, μάζεψέ τον

- Ωραία, μάζεψέ τον Γυναίκα - Δώστε μας τα λεφτά μας πίσω, αυτά που μας χρωστάτε και τελειώσαμε

- Δώστε μας τα λεφτά μας πίσω, αυτά που μας χρωστάτε και τελειώσαμε Μέλος Σπείρας - Θα πάω να μαζέψω εγώ τα χρήματα από το κάθε άτομο;

- Θα πάω να μαζέψω εγώ τα χρήματα από το κάθε άτομο; Γυναίκα - Δεν με νοιάζει πού τα πήγες, προφανώς τα χρωστούσες αλλού...

Η συγκεκριμένη υπόθεση, με βάση το MEGA, ερευνάται μέχρι και σήμερα, ενώ θα εξεταστεί στη δίκη των κατηγορούμενων Ρομά.

Oι αστυνομικοί δεν έχουν καταλήξει σε συμπέρασμα για τη συγκεκριμένη καταγγελία, δηλαδή εάν στέκει ή όχι το σενάριο για εξαγορά ψήφων. Ωστόσο, στη δίκη των Ρομά αναμενόταν να καταθέσουν οι συγγενείς της πρώην βουλευτή.

Υπενθυμίζεται ότι για τον τερματισμό της δράσης των κατηγορούμενων πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου 2026 αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με συνολικό όφελος και προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.