Η πρόληψη των πυρκαγιών και η διαχείριση των υδάτων στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη - Roswall

Mε την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Jessika Roswall συναντήθηκε την Πέμπτη 28/5 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με βασικά θέματα συζήτησης πως η Ελλάδα και η ΕΕ θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής ειδικότερα προς την ξηρασία, τις φωτιές και την περιβαλλοντική πίεση.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα του χαρτοφυλακίου της κας Roswall, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Υδάτων, την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σχέδιο που ακολουθεί η Ελλάδα για την πρόληψη και την πρόβλεψη πυρκαγιών, εφαρμόζοντας και καινοτόμες τεχνολογίες.

Τόνισε επίσης ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (RescEU) αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και υπογράμμισε την ανάγκη η ΕΕ να δεσμεύσει περισσότερους πόρους για την δασική πυρόσβεση και να ενισχύσει το πλαίσιο πρόληψης πυρκαγιών. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε, ακόμη, την Επίτροπο για την στρατηγική της κυβέρνησης για την διαχείριση υδάτων.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε επενδύσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας για πρώτη φορά, εφαρμόζοντας ορθές πρακτικές δασικής διαχείρισης. Και τα αποτελέσματα ήταν, πιστεύω, αρκετά εντυπωσιακά.

Ασφαλώς, η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε πλέον είναι να βρούμε την κατάλληλη χρηματοδότηση, καθώς λήγει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μία πηγή πόρων προκειμένου να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτού του είδους τα εγχειρήματα.

Χαίρομαι πολύ που βρίσκεστε εδώ. Καταλαβαίνω ότι έχετε πολύ καλές σχέσεις με τον Υπουργό. Αντιμετωπίζουμε πολλές κοινές προκλήσεις, ειδικά όσον αφορά την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η οποία δυστυχώς αποτελεί πραγματικότητα για τις χώρες του Νότου, αλλά πιστεύω και για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ένα από τα ζητήματα που γνωρίζω ότι βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα σας είναι η διαχείριση των υδάτων. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι κρίσιμης σημασίας καθώς προχωράμε προς την επόμενη προγραμματική περίοδο, και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ακούσω τις απόψεις σας όσον αφορά τις επιλογές χρηματοδότησης για έργα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων. Στην περίπτωσή μας το 85% των υδάτων μας κατευθύνεται προς για άρδευση. Εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη σπατάλη στον τομέα αυτόν, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά όσον αφορά την αντιμετώπιση των ζητημάτων που κληρονομήσαμε από το παρελθόν. Στη διαχείριση των αποβλήτων, που ήταν ένα ακανθώδες ζήτημα, υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες αλλά το αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.

Και, βέβαια, ένα άλλο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα είναι η προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, ειδικά όσον αφορά τα Θαλάσσια Πάρκα. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή όσον αφορά σημαντικές ανακοινώσεις για την προστασία των θαλασσών μας, ειδικά εξαιρετικά ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα όπως το Ιόνιο και οι Νότιες Κυκλάδες.

Καλώς ήρθατε και πάλι, λοιπόν, και προσβλέπω πολύ σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το 2007, ως ταπεινός βουλευτής, ήμουν Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής. Εκείνη την εποχή το κόμμα μας, όπως γνωρίζετε είναι το βασικό κεντροδεξιό κόμμα, είχε πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Επομένως, είμαι υπέρμαχος των πολιτικών για το περιβάλλον, με πραγματισμό, επί περισσότερα από 20 χρόνια.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας καλωσορίζω και που θα ακούσω τις απόψεις σας», ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συζήτησης.

Από την πλευρά της η Jessika Roswall ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη θερμή υποδοχή και τόνισε: «Αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από το Antinero για τα δάση, όπου πήγαμε μαζί, ένα από τα πράγματα που προσπαθήσαμε, τόσο η Ελλάδα όσο και η Επιτροπή, είναι να τα συνδέσουμε μεταξύ τους και να ενώσουμε τα σημεία.

Σε κάποιο βαθμό, όπως είπατε, πριν από 20 χρόνια, η έννοια του περιβάλλοντος περιοριζόταν στο περιβάλλον, αλλά αυτό δεν ισχύει πια. Αφορά φυσικά και το νερό, τον προφανή σύνδεσμο μεταξύ περιβάλλοντος, ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας.

Αλλά καθώς είμαστε εδώ, δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος πλήττουν πολύ σκληρά την Ελλάδα και την πλήττουν εδώ και πολύ καιρό, είναι σημαντικό για εμένα να ακούσω και να δω τη στενή, ιστορική σχέση της Ελλάδας με τη φύση. Είμαι πολύ χαρούμενη που τη βλέπω, χωρίς να είναι η πρώτη μου φορά στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε είμαι από τη Σουηδία. Έχω έρθει εδώ πολλές φορές. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν.

Ένα ακόμη θέμα που χρειάζεται να συζητήσουμε αφορά, φυσικά, τη χρηματοδότηση. Από τη δική που πλευρά και σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό έχουμε σύνδεση με την επένδυση στη φύση, όπως την αποκαλώ, καθώς δεν είναι κόστος, είναι επένδυση.

Διότι συνδέεται με την ασφάλειά μας, την ασφάλεια των υδάτων, ο καθαρός αέρας συνδέεται με την υγεία αλλά και με την ανταγωνιστικότητα. Αν δεν κάνουμε αυτές τις επενδύσεις, τότε δεν θα έχουμε παραγωγή ενέργειας ή ό,τι άλλο συζητάμε.

Προσβλέπω λοιπόν στη συζήτησή μας και, επίσης, προσβλέπω να ενημερωθώ για τις προετοιμασίες σας σχετικά με την επικείμενη προεδρία, η οποία δεν απέχει πολύ. Έχω διατελέσει Υπουργός αρμόδια για θέματα της ΕΕ και τότε, κατά τη διάρκεια της σουηδικής προεδρίας, ήταν η τελευταία φορά που βρέθηκα στην Ελλάδα -μιλώ τώρα για τις εμπειρίες μου από το παρελθόν.

Γνωρίζω πόσο σκληρή δουλειά απαιτεί η προετοιμασία, αλλά γνωρίζω επίσης πόσο σημαντική μπορεί να είναι μια προεδρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζούμε, άλλωστε, σε καιρούς γεμάτους προκλήσεις και είναι σημαντικό να συνεργαζόμαστε».