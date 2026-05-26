Μενού

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης για το κόμμα Τσίπρα: «Αμετανόητος και απαράλλαχτος»

Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της ίδρυσης του.

Reader symbol
Newsroom
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η Νέα Δημοκρατία, λίγο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός του, σχολίασε τα όσα έγιναν στο Θησείο λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι «το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος». 

«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες.

Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ