Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης για το κόμμα Τσίπρα: «Αμετανόητος και απαράλλαχτος»

Η Νέα Δημοκρατία, λίγο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός του, σχολίασε τα όσα έγιναν στο Θησείο λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι «το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος».

«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες.

Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις «ακάλυπτες» υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.