Μαρινάκης για Τσίπρα: «Ο προστάτης των αδυνάτων φορολόγησε τους συνταξιούχους αντί των εφοπλιστών»

Τις αναφορές του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα σχολιάζει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
«Μια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο ο κ. Τσίπρας είναι ότι με τη διακυβέρνησή του διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Ένας από αυτούς: ότι ο πολιτικός του χώρος ήταν μονοπωλιακά υπέρ των "φτωχών και των αδυνάτων"», σημειώνει αρχικά.
«Χθες, στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ "Στο χιλιοστό", των Ε. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jan Claude Juncker τα είπε όλα», συνεχίζει.
Παράλληλα, αναφέρει: «Σύμφωνα με τον ίδιο και καθώς η Ευρώπη με την Ελλάδα απείχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίσει το ποσό. Και τι έκανε ο "προστάτης των αδυνάτων"; Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους».
«Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να "θάψει" βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα», τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης.
