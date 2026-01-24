Η Ρένα Δούρου επιτέθηκε με «αρχαία» στον Μητσοτάκη: «Κρείττον του λαλείν το σιγάν»

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης Εξωτερικών, Ρένα Δούρου, σχολιάζοντας τη χτεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Euronews, του απηύθυνε τη φράση «Κρείττον του λαλείν το σιγάν».

H κα Δούρου σημειώνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε απαντήσεις άνευ περιεχομένου στις καίριες ερωτήσεις της δημοσιογράφου της εκπομπής Europe Today του τηλεοπτικού καναλιού.

Τον κατηγόρησε δε για «ασκήσεις υπεκφυγής που δεν αλλάζουν όμως την πραγματικότητα: την απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής της δεξιάς κυβέρνησης, είτε πρόκειται για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ είτε το μέλλον της ΕΕ στη σημερινή απαιτητική πολυπολική συνθήκη».

Στο υστερόγραφό της, καταλήγει λέγοντας πως «είναι βέβαιο ότι [ο κ. Μητσοτάκης] αισθάνθηκε ανακουφισμένος που… τελείωσε ο χρόνος και η δημοσιογράφος δεν πρόφθασε, όπως είπε, να τον ρωτήσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την άκρως επικριτική για την ηγεσία της ΕΕ, ομιλία Ζελένσκι στο Νταβός», καθώς αν κρίνει κανείς από τις προηγούμενες απαντήσεις του «θα ήσαν και αυτές εξίσου… “διαφωτιστικές”, επιβεβαιώνοντας το ρητό, κρείττον του λαλείν το σιγάν…».