Μενού

Η στιγμή που η Ζωή Κωνσταντοπούλου καλεί το 100 για τον «Φραπέ»: Πήγε περιπολικό έξω από στούντιο

Βίνετο από τη στιγμή που καλεί το 100 για τον «Φραπέ», ανήρτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα social media. Περιπολικό πήγε ψέξω από στούντιο.

Reader symbol
Newsroom
ζωή-κωνσταντοπούλου
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Βίντεο που καταγράφει την κλήση που πραγματοποίησε στην ΕΛΑΣ, προκειμένου να καταγράψει την καταγγελία της για απειλές από τον «Φραπέ», ανήρτησε στα social media η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια καταγγέλλει ότι δέχτηκε ευθείες απειλές από τον Γιώργο Ξυλούρη, επονομαζόμενο και «Φραπέ», μετά την παρουσία του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τελικά, περιπολικό της αστυνομίας έφτασε έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό «Κόντρα». Όπως, όμως αναφέρει στην ανάρτησή της η κ. Κωνσταντοπούλου, «το περιπολικό ήρθε στον σταθμό, αλλά "κάποιος" τους είπε να φύγουν. Μέχρι αυτή τη στιγμή περιμένω 12.30 της 12 Δεκεμβρίου 2025 περιμένω εδώ».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ