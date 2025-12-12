Η στιγμή που η Ζωή Κωνσταντοπούλου καλεί το 100 για τον «Φραπέ»: Πήγε περιπολικό έξω από στούντιο

Βίντεο που καταγράφει την κλήση που πραγματοποίησε στην ΕΛΑΣ, προκειμένου να καταγράψει την καταγγελία της για απειλές από τον «Φραπέ», ανήρτησε στα social media η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια καταγγέλλει ότι δέχτηκε ευθείες απειλές από τον Γιώργο Ξυλούρη, επονομαζόμενο και «Φραπέ», μετά την παρουσία του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τελικά, περιπολικό της αστυνομίας έφτασε έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό «Κόντρα». Όπως, όμως αναφέρει στην ανάρτησή της η κ. Κωνσταντοπούλου, «το περιπολικό ήρθε στον σταθμό, αλλά "κάποιος" τους είπε να φύγουν. Μέχρι αυτή τη στιγμή περιμένω 12.30 της 12 Δεκεμβρίου 2025 περιμένω εδώ».