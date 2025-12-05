Η στιγμή που ξεχώρισε ο Αλέξης Τσίπρας από την ομιλία στο Παλλάς και τι σηματοδοτεί

«Απο την ομιλία μου στην παρουσίαση της "Ιθάκης" στο Παλλάς», με αυτή τη φράση ο Αλέξης Τσίπρας διάλεξε ένα πολύ σημαντικό απόσπασμα από την ομιλία του στο κατάμεστο θέατρο, στο οποίο έδωσε το παρών μεγάλη μερίδα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.

Στην πρώτη του ανάρτηση εδώ και μία περίπου εβδομάδα, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος αναπαρήγαγε τη γνωστή του πολιτική γραμμή στην τελευταία του εμφάνιση, διάλεξε το εξής απόσπασμα:

Απο την ομιλία μου στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στο θέατρο Παλλάς #ιθάκη pic.twitter.com/uCKcguD1Jy — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) December 5, 2025

Αλέξης Τσίπρας: Το πολιτικό του όραμα

«Η πατρίδα μας σήμερα χρειάζεται περισσότερο από κάθε τι μία νέα ηθική διακυβέρνησης, που δεν θα εκλαμβάνει το χάσμα ανάμεσα στη μειοψηφία του πλούτου και στην κοινωνική πλειοψηφία ως φυσικό φαινόμενο.

Χρειάζεται ένα σχέδιο ρήξεων με μεγάλα συμφέροντα και ριζισπαστικών μεταρρυθμίσεων σε όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής συγκρότησης του κράτους. Ένα ολιστικό σχέδιο αναγέννησης».

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς γιατί ο κ. Τσίπρας διάλεξε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Όπως και πριν την πρώτη του εκλογή, η πολιτική του ρητορική κινείται γύρω από τον άξονα του κοινωνικού κράτους και μίας σοσιαλδημοκρατικής συγκρότητσης, που δεν υποκύπτει μεν, αλλά συνυπάρχει με την κεφαλαιοκρατία, προς όφελος των κοινωνικά ασθενέστερων.