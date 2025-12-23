Η Συρεγγέλα προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για τις δηλώσεις Κωνσταντοπούλου

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, προχωρά σε νομικές ενέργειες μετά τις επαναλαμβανόμενες δημόσιες αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου, οι οποίες – όπως υποστηρίζει – διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και την εμφανίζουν ψευδώς ως συνεργάτιδα της Καλλιόπης Σεμερτζίδου.

Η ίδια, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, κάνει σαφές ότι η υπόθεση οδηγείται πλέον στη δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση της, αναφέρει:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.

Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Έχω κατ' επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.

Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου.»

