Η Συρεγγέλα προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για τις δηλώσεις Κωνσταντοπούλου

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, προχωρά σε νομικές ενέργειες μετά τις επαναλαμβανόμενες δημόσιες αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου, οι οποίες – όπως υποστηρίζει – διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και την εμφανίζουν ψευδώς ως συνεργάτιδα της Καλλιόπης Σεμερτζίδου.
Η ίδια, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, κάνει σαφές ότι η υπόθεση οδηγείται πλέον στη δικαιοσύνη.
Η ανακοίνωση της, αναφέρει:
«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά.
Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.
Έχω κατ' επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες.
Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου.»
