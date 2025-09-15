Η Τουρκία βγάζει στο Αιγαίο για έρευνες το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις: Με αντι-Navtex απαντά η Αθήνα

Για επιστημονικές έρευνες, όπως ανακοίνωσε με την έκδοση Navtex η Τουρκία, «βγαίνει» από σήμερα το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο Πέλαγος, γεγονός που έχει προκαλέσει την αντίδραση της Αθήνας.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η Αθήνα απάντησε άμεσα με αντι-Navtex, καταγγέλλοντας παραβίαση αρμοδιοτήτων και αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Αν και το «Πίρι Ρέις» μπορεί να κάνει τέτοιου τύπου έρευνες στην περιοχή, τίθεται καταρχάς ζήτημα αρμοδιότητας έκδοσης NAVTEX καθώς η πορεία του ωκεανογραφικού περιλαμβάνει σε σημαντικό βαθμό τμήματα του Αιγαίου που είναι εντός χωρικών υδάτων ελληνικών νησιών και, βεβαίως, πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα, σημειώνει ο ΣΚΑΪ.
Τουρκία: Πώς απαντά η Αθήνα για το Πίρι Ρέις
Η Αθήνα απάντησε με δική της NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου), η οποία απαντά στους ισχυρισμούς που εμμέσως πλην σαφώς προωθούνται με την κίνηση της Άγκυρας. Εν αναμονή του πώς θα κινηθεί το πλοίο τα επόμενα 24ωρα, η Αθήνα παρακολουθεί και επί του πεδίου.
Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης «στοχεύουν» την Ελλάδα για τα όσα γίνονται στη Γάζα. Η Ελλάδα, συνέταιρος της γενοκτονίας - ισραηλινά πλοία στην Κρήτη. Στοχεύουν τον στόλο που στη Γάζα» γράφει η τουρκική εφημερίδα Sabah.
Η Τurkiye αναφέρει: «Συνεταιρισμός γενοκτονίας. Το Ισραήλ για τη σφαγή χρησιμοποιεί τα ελληνικά λιμάνια».
