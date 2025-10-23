Η Ζαχαράκη ζήτησε τον λόγο από Χρυσοχοΐδη: Σάλος για τη βία των ΜΑΤ σε δασκάλους και μαθητές

Αφού κυκλοφόρησαν πλάνα και εικόνες από την κατάχρηση εξουσίας των ΜΑΤ απέναντι σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που διαδήλωναν έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, η Σοφία Ζαχαράκη ήρθε σε επικοινωνία με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Κατά τη συγκέντρωση, δάσκαλοι, γονείς και παιδιά διαδήλωσαν κατά των συγχωνεύσεων τμημάτων σε 12 σχολεία, μία πρακτική που δυσχεραίνει σημαντικά το εκπαιδευτικό έργο.

Η απάντηση των μπροστάρηδων της εξουσίας ήταν χημικά, σπρωξιές και «ντου», ενώ το γεγονός ότι υπήρχαν παιδιά στη συγκέντρωση δεν φάνηκε να τους συγκινεί.

Έρευνα για τα έκτροπα στην Πρωτοβάθμια ζήτησε η Ζαχαράκη

Η Υπουργός Παιδείας επικοινώνησε αμέσως με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη, ζητώντας διερεύνηση των όσων συνέβησαν έξω από την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, στο Μεταξουργείο, το πρωί της Πέμπτης (23/10).

Σημειώνεται ότι, στις 09.00 αντιπροσωπεία γονέων είχε συνάντηση μίας ώρας με την διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αικατερίνη Αραμπατζή.

Η διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας, Ευαγγελία Καραγιάννη δεν παρέστη στη σημερινή συνάντηση, καθώς βρισκόταν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Αττικής.

Κατόπιν, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία προκλητική συμπεριφορά από το πλήθος, οι αστυνομικές δυνάμεις φαίνεται να ένιωσαν φόβο και απειλή από τις ζωγραφιές που κρατούσαν τα παιδιά, και ξεκίνησαν να απωθούν τους συγκεντρωμένους με ρίψη κρότου λάμψης και χημικών.