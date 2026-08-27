Ιδιωτικό χρέος: Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει ο Ανδρουλάκης – «Αλλάζουμε τους κανόνες»

Το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσιάζει σήμερα (27/8) το ΠΑΣΟΚ, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Η εκδήλωση, με κεντρικό θέμα «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες – Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ», θα ξεκινήσει στις 18:00, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν οι προτάσεις του κόμματος για τους δανειολήπτες και τη διαχείριση των ιδιωτικών οφειλών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί θεματική συζήτηση με τη συμμετοχή στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και εκπροσώπων δανειοληπτών και φορέων. Την εκδήλωση θα κλείσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με ομιλία που είναι προγραμματισμένη για τις 19:15.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

18:00 – Προσέλευση

18:30 – Θεματική συζήτηση

Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για θέματα Τραπεζών, Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Νίκος Γριζάνης, εκπρόσωπος από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου

Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος, νομικός σύμβουλος Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

Δημήτρης Σπυράκος, δικηγόρος και γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

19:15 – Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Στις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 120 δόσεις, καθώς και αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Παράλληλα, το κόμμα προτείνει αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers, με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις να αποτελούν μέρος ενός συνολικού πακέτου 11 μέτρων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.