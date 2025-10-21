Ηχηρή απουσία στη Βουλή: Γιατί ο Νίκος Δένδιας απουσίαζε από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, δεν παρευρέθηκε στη συζήτηση στη Βουλή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Μάλιστα, την ώρα της διαδικασίας στη Βουλή, ο Υπουργός βρισκόταν σε εκδήλωση σε ξενοδοχείο λίγα μέτρα μακριά.

Ο Υπουργός, είχε διαφοροποιηθεί από την αρχή από τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας όταν τάχθηκε υπέρ του Πάνου Ρούτσι λέγοντας μεταξύ άλλων: «Δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί σε πατέρα να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του», με φόντο το αίτημα για εκταφή.

Σήμερα, η απουσία του από τη Βουλή δείχνει ότι δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γεγονός που φαίνεται και από τη γραπτή δήλωση του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλες τις ημέρες δεν προχώρησε σε δηλώσεις για το μνημείο όπως έκαναν οι υπόλοιποι Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας.

Η δήλωση του Νίκου Δένδια

Με γραπτή του δήλωση, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τοποθετήθηκε αναφορικά με τη νέα τροπολογία: «Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο, συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης.

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα.

Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας.

Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας», σημείωσε.

Ο Νίκος Δένδιας, την ώρα της τροπολογίας βρισκόταν σε εκδήλωση για την παρουσίαση του ημερολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων της περιόδου 1940- 1941, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια.

«Αλίμονο αν χάσουμε την συλλογικότητας και του κοινού καλού ως υπέρτατο αγαθό νομίζω ότι ένοπλες δυνάμεις συμβολίζουμε με τον πλέον καθαρό τρόπο την αίσθηση της εθνικής ενότητας και της επιβίωσης του υπέρτερου καλή και δεν ξεχνούν ποτέ», δήλωσε απαντώντας έμμεσα για τη συζήτηση γύρω από το Μνημείο.