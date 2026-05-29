Ήπιο προφίλ και στρατηγική «κάθε μήνας μετράει» από τον Μητσοτάκη - Ποντάρει στη σταθερότητα απέναντι στον Τσίπρα

Υπό τη φιλοσοφία «κάθε μήνας μετράει» σκοπεύει να κινηθεί τους επόμενους μήνες ο Πρωθυπουργός. Αυτή πρακτικά μεταφράζεται στην προσήλωση στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος, την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών για την επίλυση ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες και την πρόθεσή του να μην αναλωθεί στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με την έλευση νέων κομμάτων. Ο ίδιος επιλέγει ήπιους τόνους, αποφεύγοντας την αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και δίνοντας έμφαση στα παραδοτέα από τα οποία θεωρεί ότι οι πολίτες θα κρίνουν τη ΝΔ στην επόμενη εθνική κάλπη.

Αυτή η στρατηγική βεβαίως δεν σημαίνει ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι μένουν στο απυρόβλητο. Στο «κάδρο» μπαίνει κυρίως το ΠΑΣΟΚ με το Μέγαρο Μαξίμου να αποδίδει στη Χαριλάου Τρικούπη δημοσκοπικό «πανικό» και μετατροπή του σε «κόμμα διαμαρτυρίας» λόγω της πίεσης που υφίσταται από την εμφάνιση του «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα. Η πίεση προς τη Χαριλάου Τρικούπη εδράζεται και στην προσέγγιση των κεντρώων ψηφοφόρων.

Διόλου τυχαία δεν ήταν τα σκωπτικά σχόλια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη χθες ότι «ακόμα δεν σφίξανε οι ζέστες» και ότι ο πανικός του ΠΑΣΟΚ το οδηγεί «να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν», απορρίπτοντας ως ευφάνταστα τα σενάρια περί «αβάντας» του Μαξίμου στον κ. Τσίπρα και «μυστικής συμφωνίας» μεταξύ τους, που ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής στον Αθήνα 9,84. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης άλλωστε απέδωσε δόλο σε εταιρίες δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, με στόχο να διαμορφωθεί ένα δίπολο πιο βολικό για τη ΝΔ προς επίτευξη της συσπείρωσης του κυβερνώντος κόμματος.

Ως προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο οι μετρήσεις εμφανίζουν στη δεύτερη θέση, η κυβέρνηση επιμένει στην κριτική περί επικοινωνίας και συνθημάτων έναντι προτάσεων για τα προβλήματα των πολιτών. «είπε κάποια στιγμή στην ομιλία του, ότι υπόσχεται μια αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει και η ευχή για παγκόσμια ειρήνη… Ουσία θέλει η κοινωνία», σχολίασε δηκτικά ο Παύλος Μαρινάκης. Το Μέγαρο Μαξίμου καταλογίζει στον κ. Τσίπρα διάθεση επιστροφής στο παρελθόν τη στιγμή που η κοινωνία απαιτεί γρήγορα βήματα μπροστά.

Πέραν του εμφανούς. Ότι ένα τέτοιο δίπολο ενισχύει τη συσπείρωση των ψηφοφόρων που είχαν στηρίξει τη ΝΔ το 2019 και το 2023. Η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα εκτιμάται ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και ως ευκαιρία επαναπροσέγγισης ψηφοφόρων οι οποίοι δίνουν έμφαση στη σταθερότητα και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για κυβερνητικά λάθη είχαν μετακινηθεί στο ΠΑΣΟΚ.

Επιδιώκοντας πάντως να επαναφέρει τη συζήτηση στο θεσμικό τερέν και την ουσία της πολιτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προωθεί τις διαδικασίες για την έναρξη της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση της ΝΔ θα κατατεθεί επισήμως την επόμενη εβδομάδα.