«Ιθάκη»: Οι ηχηρές απουσίες από την παρουσίαση Τσίπρα - Ποιοι τα έχουν «σπάσει» μαζί του

Προ ολίγου έκλεισε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο «Παλλάς» για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», με αθρόα παρουσία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Δεν θα μπορούσαν βέβαια να...λείπουν και οι απουσίες, καθώς με τις αναφορές στο βιβλίο του, ο πρώην πρωθυπουργός έχει εξαπολύσει «βέλη» κατά πολλών πρώην συνεργατών του.

Ηχηρή απουσία θεωρείται αυτή του Ευκλείδη Τσακαλώτου. Ο Στέφανος Κασσελάκης, επίσης «στόχος» στα γραπτά του Τσίπρα, δεν εμφανίζεται σε ρεπορτάζ ως παρών.

Τις αποστάσεις τους πήραν επίσης ο Παύλος Πολάκης και η Έλενα Ακρίτα, ενώ κανείς από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ δεν παρευρέθη.