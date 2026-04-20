Απάντηση στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έδωσαν κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Το 1987, ενόσω ο Αθανάσιος Καββαδάς είναι στην Αεροπορία, η τότε γυναίκα του συστήνει αυτή την εταιρεία ως ατομική επιχείρηση.

Ο ίδιος συμμετέχει απλώς ως μέτοχος μετά την αποστρατεία του».

Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ανέφερε στην ανακοίνωσή του: «Διαβάζοντας το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά γεννιέται μια εύλογη απορία».

Το κόμμα έθεσε το ερώτημα «πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση Εμπόριο Ποτών Καββαδάς δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;».