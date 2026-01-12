Καιρίδης για Κωνσταντοπούλου: «Η επιτομή της Κοινοβουλευτικής χυδαιότητας»

Η ένταση που είχε προηγηθεί στην Ολομέλεια μεταξύ Δημήτρη Καιρίδη και Ζωής Κωνσταντοπούλου συνεχίζει να προκαλεί πολιτικό θόρυβο, με τον βουλευτή της ΝΔ να δίνει νέες απαντήσεις στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Η αντιπαράθεση των δύο είχε ξεκινήσει στην πρώτη συνεδρίαση του έτους, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να χαμηλώσει τον τόνο της συνομιλίας του. Ο Καιρίδης απάντησε εκτός μικροφώνου ότι βρίσκεται «από το πρωί στην αίθουσα», αφήνοντας αιχμές για τη δική της απουσία.

Η Κωνσταντοπούλου, ανεβαίνοντας στο βήμα, τον κατηγόρησε ότι «ανέλαβε τη βρώμικη δουλειά» να επιτεθεί στον υπουργό του, αναφερόμενη στο επεισόδιο της Επιτροπής Άμυνας με τον υφυπουργό Θανάση Δαβάκη.

Η φράση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Καιρίδη, ο οποίος απάντησε με το χαρακτηριστικό «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου», πυροδοτώντας έντονη αναστάτωση στην αίθουσα. Η φράση καταγράφηκε στα πρακτικά, παρά την προσπάθεια της προεδρεύουσας να τη διαγράψει, καθώς η Κωνσταντοπούλου επέμεινε να παραμείνει.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρενέβη ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης, όμως ο Καιρίδης απέρριψε την «προστασία», ζητώντας από την Κωνσταντοπούλου να ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό περί «δουλίτσας».

«Ποτέ δεν τα σπάσαμε με τον Δένδια»

Στην τηλεοπτική του εμφάνιση, ο Δημήτρης Καιρίδης ρωτήθηκε αν έχει αποκατασταθεί η σχέση του με τον Νίκο Δένδια. Ο ίδιος απάντησε ξεκάθαρα:

«Ποτέ δεν τα σπάσαμε».

Όταν του υπενθυμίστηκε η προηγούμενη δήλωσή του ότι «δεν έχω καμία ανάγκη να με υποστηρίξει ούτε ο υπουργός», ο Καιρίδης εξήγησε:

«Εγώ διαφώνησα με αυτό πάρα πολύ και εξήγησα το γιατί. Δεν έχει καμία δουλειά ο υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο, όταν μιλάνε οι Αρχηγοί Κοινοβουλευτικών Ομάδων».

Για τη φερόμενη υποστήριξη Δένδια προς Κωνσταντοπούλου

Ο βουλευτής της ΝΔ ρωτήθηκε αν τον ενόχλησε η στάση του υπουργού απέναντι στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Η απάντησή του ήταν αιχμηρή αλλά και αποσαφηνιστική:

«Όποιος θέλει ας υποστηρίξει την Κωνσταντοπούλου, κακό του κεφαλιού του. Αλλά δεν νομίζω ότι την υποστήριξε.

Ο κύριος Δένδιας είναι άνθρωπος αστικής ευγένειας, υψηλής ευγένειας, και καλοπροαίρετα έκανε μια παρέμβαση, την οποία θεώρησα άστοχη».

Για το «Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου»

Ο Δημήτρης Καιρίδης τοποθετήθηκε και για τη φράση που προκάλεσε πολιτική θύελλα:

«Στον βαθμό που πάει η συζήτηση αλλού και φεύγουμε από το μείζον… Το μείζον εδώ είναι ότι έχουμε να κάνουμε με την επιτομή της κοινοβουλευτικής χυδαιότητας, που είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Και πρέπει όλους να μας προβληματίσει γιατί στο κοινοβούλιο στέλνονται τέτοια άτομα, γιατί ο ελληνικός λαός στέλνει αυτά και ανατινάζει τον κοινοβουλευτισμό».