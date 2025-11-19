Καιρίδης κατά Τσίπρα: «Δημοσιοσχετίστικο lifestyle - Φτύνει τους πρώην συντρόφους του και λένε ότι βρέχει»

Σκληρή κριτική άσκησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Καιρίδης στον Αλέξη Τσίπρα, με φόντο την πολτιική του στάση από τη στιγμή που ανακοίνωσε την αποχώρηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το επικείμενο βιβλίο του «Ιθάκη».

Μιλώντας στο Mega, έκανε λόγο για «δημοσιοσχετίστικο lifestyle» του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τόνισε ότι «απαξιώνει τους πρώην συντρόφους του».

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε: «Ο Τσίπρας κάνει δημόσιες σχέσεις, κάνει μια άσκηση δημοσίων σχέσεων και όχι πολιτικής, όπου πρωτεύον είναι η εικόν ακαι όχι η ουσία καθι δεσμευόμενος από αυτό πρέπει αυτή την εικόνα να την τροφοδοτεί επί καθημερινής βάσεως.

Τη μία με ένα podcast, την άλλη με ένα εξώφυλλο, την άλλη με ένα απόσπασμα.

Το αποτέλεσμα αυτού είναι να μιλάει για πράγματα που όλοι έχουμε ξεχάσει και θέλουμε να ξεχάσουμε - γιατί η φυσική κατάσταση του ανθρώοινου εγκεφάλου είναι τα λυπηρά και τα τραυματικά να τα απωθεί. και όχι να τα επαναφέρει - να ανοίγει πληγές όπου στις πληγές αυτές αντίπαλοι του δεν είμαστε μόνο εμείς.

Στη συνέχεια ο κύριος Καιρίδης προσθέτει: «Αν ο Αλέξης Τσίπρας, σκέφτεται να αναλάβει πολιτική πρωτοβουλία, που είναι δικαίωμα του, κατά τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να μπει σε ένα τρένο με δαιρκείς διαρροές. Ένα δημοσιοσχετίστικο lifestyle στο οποίο τον έχουν παρασύει κάποιοι επικοινωνιολόγοιμ να επικεντρωθεί στην ουσία της πολιτικής, να το ανακοινώσει άπαξ και να προχωρήσει μπροστά.

Και όχι να κρατάει και σε αυτό τον επιθανάτιο ρόγχο αν θέλετε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι9 το πτώμα που πεθαίνει και δεν πεθαίνει, με τις δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν στο 4% και με μια πραγματικά απαξίωση των πρώην συντρόφων του, οι οποίοι τους φτύνει και λένε ότι βρέχει, στους οποίους κλείνει την πόρτα και φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και λέει ο κύριος Φάμελλος και τα λοιπά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ''΄είμαστε μαζί του''».