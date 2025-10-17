Κακλαμάνης για Βελόπουλο: «Οφείλουμε να αντιστεκόμαστε στην κακία ή στην κακιά στιγμή»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης για την επίθεση του Κυριάκου Βελόπουλου στον Δημήτρη Καιρίδη που σημειώθηκε εντός της Βουλής την Πέμπτη (16/10).

«Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Βουλής.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης στην ανακοίνωσή του αναφέρει επίσης πως «οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό (του βήματος της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων), αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην “κακία” ή στην “κακιά” στιγμή του εαυτού μας…», αναφέρει ο πρόεδρος της Βουλής, σε μια εποχή που οι “κακές” στιγμές τείνουν να είναι όλο και περισσότερες.

«Ήξερα ότι είσαι κακιά...»: Απίστευτη επίθεση Βελόπουλου σε Καιρίδη

Υπενθυμίζεται ότι έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή, μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική.

Η επίθεση και οι κατηγορίες του κ. Βελόπουλου προς την κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και η αναφορά του σε «πατριώτες φερετζέ», προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του κ. Καιρίδη.

Διαβάστε ακόμα: Καιρίδης προς Ανδρουλάκη: «Ο λαός, θέλει να αφήσουμε την Εξεταστική να λειτουργήσει»

«Ένα κόμμα που αναγνωρίζει ψευτομακεδονία, τον γάμο ομοφυλοφίλων, που είναι ο φερετζές του πατριωτισμού, δεν μπορεί να ομιλεί. Φερετζές πατριωτισμού είναι η δήθεν ΝΔ που προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι πατριωτική κυβέρνηση, βάζοντας τον Άδωνη και το Πλεύρη να το παίζει πατριώτης» είπε ο κ. Βελόπουλος.

«Αν είσαι πατριώτης φέρε τα λεφτά από τη Γερμανία», φώναξε από τα έδρανα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, με τον κ. Βελόπουλο να αντιτείνει...

«Άκου λίγο κύριε, θα σας απαντήσω με μια έκφραση. Τα λεφτά είναι φορολογημένα στην Ελλάδα είναι της συζύγου μου που μένει εκεί χρόνια. Εγώ, δεν ανακατεύομαι στα οικογενειακά σου. Μην το συνεχίζεις. Εσύ που έλεγες ότι οι Πόντιοι είναι Τούρκοι, δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Που έλεγες ότι είμαστε απόγονοι Τούρκων! Δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς» απάντησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, με τον κ. Καιρίδη να φωνάζει από το έδρανο του.

«Βρε καημένο παιδί, δεν θα ξαναγίνεις ξανά υπουργός, θα γίνουν εκλογές και δεν θα γίνεις ούτε βουλευτής», ανάφερε ο κ. Βελόπουλος, προκαλώντας νέα αντίδραση του κ. Καιρίδη..

Η προεδρεύουσα της συνεδρίασης, Όλγα Γεροβασίλη, προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα τονίζοντας ότι δεν πρέπει να τορπιλίζεται η συζήτηση που αφορά την εξωτερική πολιτική με άλλα θέματα και πρόσθεσε ότι «όποιος δεν μπορεί να συγκρατηθεί να βγει από την αίθουσα».

«Θα μου επιδείξει τι θα κάνω εγώ; Πάνε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα. Ήξερα ότι είσαι κακιά…» συνέχισε ο κ. Βελόπουλος, διορθώνοντας την τελευταία αποστροφή και κάνοντας λόγο περί «κακιάς αντίληψης, κακιάς άποψης».

«Αν δεν τον βάλετε στην τάξη θα κατέβω να τον βάλω εγώ», σχολίασε ο κ. Βελόπουλος εξαπολύοντας προσωπικές αιχμές κατά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ που συνέχισε να διαμαρτύρεται.

«Θες να ανακατέψω την γυναίκα του πρωθυπουργού; Την κ. Μαρεβα; Δεν είναι ο πρωθυπουργός πατριώτης; Πόσο μυαλό κουβαλάς και διδάσκεις φοιτητές; Αυτό είναι φασισμός, τραμπουκισμός ναζισμός και αυταρχισμός από έναν τύπο που παρουσιάζεται ως βουλευτής. Συνεχίζει τις προσωπικές αναφορές. Μάζεμα θέλει» είπε ο κ. Βελόπουλος.

«Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι το υβρεολόγιο και το χυδαίο λόγο του κ. Βελόπουλου. Έχασε την ψυχραιμία του και εκτόξευσε ύβρεις και σε μένα και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Ο κ. Βελόπουλος θεωρεί μόνο τον εαυτό του πατριώτη και μας αμφισβητεί τον πατριωτισμό. Δεν μπορεί κανείς πολιτικός αρχηγός να προσβάλει κανέναν. Ο λαός ζητάει λύσεις, όχι κούφια λόγια και πομφόλυγες» δήλωσε αμέσως μετά το επεισόδιο στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Καιρίδης, ενώ δεν θέλησε να σχολιάσει προσωπικές αιχμές που άφησε εναντίον του.

«Είναι γνωστός ο άνδρας και ο χαρακτήρας του. Χυδαιολογεί. Ακούστηκαν κάποιες εκφράσεις που δεν περιποιούν τιμή για το ελληνικό κοινοβούλιο», ανέφερε ο κ. Καιρίδης.

(Δείτε το στιγμιότυπο στο 21ο λεπτό)