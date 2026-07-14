«Πράσινο φως» για εκλογές έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, προμηνύοντας πως θα μπορούσαν να γίνουν το φθινόπωρο του 2026, ενώ έθεσε το ερώτημα «γιατί σώνει και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία της Συνταγματικής Αναθεώρησης τον Αύγουστο, αν γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027;».

Σε συνέντευξή του στο Action24, σημείωσε πως το ενδεχόμενο να γίνουν πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο μπορεί να «είναι η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει», ενώ πρόσθεσε πως στις εκλογές «εκεί μιλάει ο λαός και προεκλογικά θα είναι στο τραπέζι και την απάντηση θα δώσει ο λαός. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη».

Έπειτα, ο πρόεδρος της Βουλής συνέδεσε το αίτημα της κυβέρνησης περί ολοκλήρωσης της 2ης ψηφοφορίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης τον Αύγουστο με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

«Σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση: ότι την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις ημέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παραπάνω εβδομάδα, δυο, τρεις ημέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στην Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί, δηλαδή πριν φύγει η 31η Ιουλίου, θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα.

Και ταυτόχρονα το αίτημα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία επομένως θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου», ανέφερε συγκεκριμένα.

Άφησε επίσης την αιχμή για τις εκλογές δηλωνόντας το εξής: «Αυτό ένα πονηρό μυαλό – βάλτε το δικό μου – θα μπορούσε να σκεφθεί «γιατί σώνει και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027; Μπορούσαν να γίνουν τον Σεπτέμβριο».