Κάλεσμα για ευρύ ψηφοδέλτιο της Αριστεράς από τον Χαρίτση: Οι αιχμές για ΠΑΣΟΚ και οι «εγωισμοί»

Ένα «ευρύ ψηφοδέλτιο της αριστεράς» υποστήριξε ο Αλέξης Χαρίτσης ότι πρέπει να υπάρξει στις επόμενες εκλογές. «Χωράνε όλοι όσοι μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα βασικό πρόγραμμα» υποστήριξε ερωτηθείς ποιους μπορεί να συμπεριλάβει αυτό το «ευρύ ψηφοδέλτιο».

Eπίσης άφησε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να επιλέξει σε ποια σοσιαλδημοκρατία ανήκει».

Ο κ. Χαρίτσης ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά δεν ενδιαφέρεται για απολίτικες συνεργασίες ή για τη συνένωση ποσοστών, ούτε για μια απλή αλλαγή προσώπων στην πρωθυπουργία χωρίς ουσιαστική πολιτική διαφοροποίηση. «Δεν θέλουμε να φύγει ο Μητσοτάκης για να έρθει ένας άλλος σαν τον Μητσοτάκη. Θέλουμε ένα πρόγραμμα ευθέως αντιπαραθετικό στην πολιτική της Δεξιάς, καθαρές θέσεις και προγραμματική συμφωνία για την πολιτική αλλαγή που ζητά η κοινωνία», τόνισε.

Κατά τη γνώμη του κ. Χαρίτση, το πρόγραμμα πρέπει να είναι σαφές ως προς τις προτάσεις του και να απαντάει στα βασικά προβλήματα της κοινωνίας: την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, την ανάγκη περιορισμού του Airbnb, την ανάπτυξη προγράμματος κοινωνικής κατοικίας, την προστασία της πρώτης κατοικίας και την ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας στον ενεργειακό κλάδο μέσω της ΔΕΗ. «Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ρεαλιστική και ταυτόχρονα ριζοσπαστική προοπτική για τη χώρα.

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι πρέπει να επιδιώξουμε τη συγκρότηση ενός ευρύτατου ψηφοδελτίου της πληθυντικής Αριστεράς, το οποίο θα έχει συμφωνήσει σε ένα κοινό πρόγραμμα και, χωρίς αποκλεισμούς, θα μπορέσει να εκφράσει την ανάγκη της κοινωνίας για πραγματική πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, οι εγωισμοί πρέπει να πάνε πίσω, αφήνοντας χώρο στην κοινωνία να επιλέξει τα πρόσωπα που θέλει, ενώ είναι σημαντικό να αναδειχθούν νέα πρόσωπα στην πολιτική και την Αριστερά.