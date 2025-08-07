Καλλιόπη Σεμερτζίδου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι επιδοτήσεις που έχουμε πάρει είναι νόμιμες»

Τις πρώτες της δηλώσεις μετά την έναρξη των, σε βάρος της, ερευνών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, έκανε η Καλλιόπη Σεμερτζίδου σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα όλα όσα τη «βαραίνουν» σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις.

Μεταξύ άλλων, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου μίλησε στο Star και δήλωσε πως «οι επιδοτήσεις που έχουμε πάρει είναι καθόλα νόμιμες», προσθέτοντας πως οι Αρχές, που ασχολούνται με την υπόθεση, ξέρουν ποιοι είναι οι δύο αυτοί που ελέγχονται.

«Ανεξάρτητα από το τι λέγεται, μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς από καμία Αρχή, ούτε εμάς ούτε την οικογένειά μας» τονίζει η επιχειρηματίας και πολιτεύτρια της ΝΔ» σημείωσε ακόμη η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Οι αρχές που ασχολούνται με την υπόθεση ξέρουν ποιοι είναι οι δύο που ελέγχονται για τις επιδοτήσεις. Γιατί δεν βγαίνουν να πουν ότι δεν είμαστε εμείς τη στιγμή που βλέπουν ότι δεχόμαστε μια άδικη και πρωτοφανή επίθεση; Οι επιδοτήσεις που έχουμε πάρει είναι καθόλα νόμιμες. Ανεξάρτητα από το τι λέγεται, μέχρι και σήμερα δεν μας έχει ενοχλήσει κανείς από καμία Αρχή, ούτε εμάς ούτε την οικογένειά μας» τονίζει η επιχειρηματίας και πολιτεύτρια της ΝΔ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα περιμένει και το πόρισμα Βουρλιώτη.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα θα διενεργήσει εκτεταμένες διασταυρώσεις σε όλους τους ελεγχόμενους, π.χ. για το κατά πόσο αντιστοιχούν τα δηλωμένα ζώα με τους κτηνιατρικούς εμβολιασμούς και τα αρχεία των σφαγείων, ενώ μπορεί να δεσμεύσει προληπτικά τραπεζικούς λογαριασμούς αν υπάρχουν ενδείξεις απάτης ή φοροδιαφυγής.