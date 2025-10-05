Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη Μητσοτάκη με ΥΠΕΝ και ΑΔΜΗΕ μετά τα βέλη Χριστοδουλίδη

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου και αναμένεται να υπάρξουν και οι επίσημες τοποθετήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, ο ΑΔΜΗΕ διέψευσε δημοσίευμα Κυπριακής Ιστοσελίδας με τίτλο «Αποκαλυπτικό: Κήρυξε πόλεμο ο ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο – Επιστολή βόμβα στη ΡΑΕΚ – Ετοιμάζεται για προσφυγή στη δικαιοσύνη», σχετικά με διεκδικήσεις του για το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης από την ΡΑΕΚ, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

ΑΔΜΗΕ: Αναλυτικά η ανακοίνωση

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ αναφέρει: «Ο ΑΔΜΗΕ, αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025, και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου (capex), και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δισ. Euro, του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης που έχει προσδιοριστεί ρυθμιστικά.

O λόγος που ο ΑΔΜΗΕ με βάση το προβλεπόμενο συμβατικό δικαίωμά του αιτήθηκε αναθεώρηση της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025, είναι ότι η ΡΑΕΚ με αυτή την απόφαση δεν αναγνώρισε τα έξοδα που έχει κάνει ο Διαχειριστής έως σήμερα, παρά τα στοιχεία που έχει λάβει και παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή τα αναγνωρίζει.

Συγκεκριμένα η ΡΑΕΚ αναγνώρισε μόνο ποσό ύψους 82 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 251 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες.

Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει το προς ανάκτηση ποσό των 25 εκατ ευρώ για το 2025 ως έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, το οποίο ρυθμιστικά θα πρέπει να υπολογιστεί στη βάση του συνόλου των επενδυτικών δαπανών, όπως πράττει η ΡΑΑΕΥ, διεκδικεί για τον λόγο αυτόν την αναγνώριση από τη ΡΑΕΚ του συνόλου των πραγματικών δαπανών του έως σήμερα. Με την ένσταση προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη», αναφέρει η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ».

Η δήλωση Χριστοδουλίδη

Αντιδράσεις πυροδότησε η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη στην εν λόγω κυπριακή ιστοσελίδα, ο οποίος έκανε λόγο για εκβιασμούς κυπριακής κυβέρνησης αφήνωντας αιχμές για την Ελλάδα.

«Η κυπριακή Κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ», υπογράμμισε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς στο επίμαχο δημοσίευμα για τον ΑΔΜΗΕ που έλεγε ότι υπέβαλε με επιστολή προς τη ΡΑΕΚ ένσταση κατά της ρυθμιστικής απόφασης γα πληρωμή από την Κύπρο μόνο 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο μέχρι το 2029 για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, ενώ ετοιμάζεται και για μάχη ενώπιον δικαστηρίου.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε: «Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρίσεις εκβιάζεται η κυπριακή Κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει“, είπε, σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως η Κυβέρνηση “είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού», δήλωσε.



