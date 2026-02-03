Καμπουράκης: «Η Κωνσταντοπούλου θα κάνει την Καρυστιανού μια χαψιά - Δεν έχει ελπίδα»

Την πρόθεση του κοινού απέναντι σε Καρυστιανού και Τσίπρα με βάση και τις δημοσκοπήσεις για την εκτίμηση ψήφου σχολίασαν στην εκπομπή Action Τώρα. Εκεί ο Δημήτρης Καμπουράκης εξέφρασε σθεναρά την άποψη ότι παρά ότι φαίνεται η Καρυστιανού να αντλεί ψηφοφόρους από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην πραγματικότητα μπροστά της δεν θα έχει καμιά ελπίδα.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Καμπουράκης σχολίασε: «Πώς θα σου φαινόταν να πει ο Μητσοτάκης ότι εμένα αντίπαλός μου είναι ο Τσίπρας ή η Καρυστιανού; Κατά τη γνώμη μου αφού το θέτεις, η Καρυστιανού δεν έχει καμία ελπίδα μπροστά στη Ζωή πλέον, έτσι όπως τη βλέπω από βδομάδα σε βδομάδα. Η Ζωή θα την κάνει μια χαψιά.

Μια πολιτικός που δεν μπορεί να μιλήσει και έχει κρυφτεί πάλι, απέναντι σε μία πολιτικό που μπορεί να πει οτιδήποτε, οπουδήποτε κάνοντας συνεχώς τα πάντα μπάχαλο, η Καρυστιανού δεν έχει καμία ελπίδα. Τον αντισυστημικό χώρο θα τον συλήσει η Ζωή».