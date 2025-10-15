Κανέλλη: «Έχετε κάνει το εργασιακό τοπίο, μία Γάζα» – Κριτική στο νομοσχέδιο για το 13ωρο

Στην Ολομέλεια της Βουλής, η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που προβλέπει 13 ώρες δουλειάς.

Υπενθύμισε ότι «από τη δεκαετία του ’90 η ΕΕ προωθεί ευέλικτες μορφές εργασίας για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων», ενώ από το 2020 «με τον όρο “ευαλφάλεια” παρουσίαζαν ως εξέλιξη την κατεδάφιση των εργασιακών δικαιωμάτων».

Κατήγγειλε ότι «η κυβέρνηση κάνει πιο φθηνή την υπερωρία για τους εργοδότες, αλλά εξακολουθεί να τη φορολογεί στον εργαζόμενο», γεγονός που σε συνδυασμό με την ακρίβεια «τσακίζει το λαϊκό εισόδημα».

Με αιχμηρή φρασεολογία τόνισε: «Έχετε κάνει το εργασιακό τοπίο, μία Γάζα.

Το νομοσχέδιο του 13ωρου είναι οι τελικοί βομβαρδισμοί».

Πρόσθεσε: «Είστε κλέφτες και απατεώνες… νομίζετε ότι το 24ωρο μπορείτε να το κοντύνετε, να το φαρδύνετε, να το κοστολογήσετε σαν να είστε ο Ιησούς Χριστός».

Η Κανέλλη κατέληξε ότι οι εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμόσουν τη ζωή τους «στις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας», καταγγέλλοντας συνολικά την πολιτική που μετατρέπει την εργασία σε εμπόρευμα.