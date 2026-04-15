Κανονικά η συζήτηση στη Βουλή παρά την πρόθεση Ανδρουλάκη για αναβολή: Τον ευχαρίστησε ο Μητσοτάκης

Κανονικά αναμένεται να διεξαχθεί η αυριανή (16/04) προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή παρά την πρόθεση αναβολής της λόγω της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός διαμήνυσε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι εκτιμά την κίνησή του αλλά η συζήτηση θα γίνει κανονικά ενώ παράλληλα τον ευχαρίστησε.

Το γραφείο του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε κανονικά στο πρόγραμμά του κ. Μητσοτάκη την αυριανή συζήτηση.

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.00 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής, στην προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του μεγάρου Μαξίμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε στο νοσοκομείο στις 20:30 και παρέμενε για περίπου είκοσι λεπτά.

