Καραχάλιος: «Με την Καρυστιανού είχαμε σχεδιάσει να ανακοινώσει κόμμα στις 24 Ιουλίου στα Χανιά»

Ο Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στον Alpha 989, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον «σχεδιασμό» που είχε γίνει ώστε η Μαρία Καρυστιανού να ανακοινώσει τη δημιουργία κόμματος στις 24 Ιουλίου.

«24 Ιουλίου, ημέρα της γιορτής της Δημοκρατίας. Εμφανιζόμαστε στα Χανιά, την πατρίδα του πρωθυπουργού, με την κυρία Καρυστιανού.

Είχαμε 4.000 καθήμενους άρα υπάρχει σχεδιασμός και συμβολισμοί» τόνισε, εξηγώντας ότι «αυτό βασίστηκε σε μια προαναγγελία της κυρίας Καρυστιανού στο Facebook».

Ο ίδιος περιέγραψε πώς είχε οργανώσει την επικοινωνιακή στρατηγική: «Τότε εγώ είχα καλέσει όλα τα εθνικά δίκτυα, υπήρχε συμφωνία τι θα πω και με ποια σειρά.

Όταν δεν έγινε η ανακοίνωση, τη διάψευση την έμαθα από τη συνεργάτη του Star και την επόμενη ημέρα βρεθήκαμε και μετά άλλες 4 φορές σε online συζητήσεις».

Σχολίασε μάλιστα ότι επρόκειτο για «μια ενδοοικογενειακή διαφορά και δεν θέλω να την εκθέσω».

Επιμένοντας στους συμβολισμούς, ο Καραχάλιος ανέφερε: «Υπήρχε σχεδιασμός και συμβολισμοί: 1. ήταν η ημέρα της Δημοκρατίας 2. ήταν τα Χανιά 3. ήταν η πατρίδα του πρωθυπουργού 4. ήταν στο λιμάνι των Χανίων γιατί ο Μητσοτάκης συμβολικά θα έπεφτε στο λιμάνι γιατί ποτέ δεν είχε συγκεντρώσει τόσο κόσμο εκεί».

Διευκρίνισε δε ότι «το οργανωτικό έγινε από ανεξάρτητη ομάδα, το πολιτικό τις τελευταίες 15 ημέρες και συγκεκριμένα από τις 11 Ιουλίου και μετά».

Τέλος, υπενθύμισε πως είχε ήδη μιλήσει δημόσια για το ΚΥΜΑ: «Το θέμα του ΚΥΜΑτος το είχα ανακοινώσει σε 3 τουλάχιστον συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα και μικρά κανάλια.

Αν κάποιος είναι νέος στην πολιτική και δεν κάθεται να διαβάσει όσο πρέπει... Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα αν ξέρεις ή δεν ξέρεις ή αντιλαμβάνεσαι τι λένε οι συνεργάτες σου.

Δεν θα ήμουν σύμβουλος πρωθυπουργών και πολιτικών αρχηγών αν δεν ήμουν σαφής σε όσα λέω».