Καραμανλής: «Οι σχέσεις Ελλάδας - Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη»

Με τη φράση «οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη», ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έδωσε το στίγμα της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου, όπου και βραβεύτηκε για τη συμβολή του.

Στην ομιλία του, ο κ. Καραμανλής προχώρησε σε μια ιστορική αναδρομή, θυμίζοντας ότι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000 οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονταν σε «βασικά επίπεδα», με περιορισμένες οικονομικές επαφές. Ωστόσο, όπως τόνισε, η συγκυρία των διαδοχικών Ολυμπιακών Αγώνων (Αθήνα 2004 και Πεκίνο 2008) λειτούργησε ως καταλύτης.

«Ελλάδα και Κίνα συμφωνήσαμε και καταφέραμε να δώσουμε μια άνευ προηγουμένου δυναμική στις σχέσεις μας», υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην υπογραφή της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης» το 2006.

Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε εκτενώς στη βούληση των δύο κρατών για ανάπτυξη και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του, που οδήγησαν στην «άνευ προηγουμένου δυναμική» και την είσοδο της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, μια επένδυση που χαρακτήρισε ως «μια από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα».

Επισημαίνοντας τον κεντρικό ρόλο της ναυτιλίας, σημείωσε ότι «ο δυναμικός ναυτιλιακός τομέας μας ήταν το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα, πάνω στο οποίο μπόρεσαν να συναντηθούν τα κύρια συμφέροντα και οι προτεραιότητες των δύο χωρών».

Ολοκληρώνοντας, ο πρώην Πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον, παρά τις όποιες δυσκολίες μπορεί να προκύπτουν από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τονίζοντας ότι «με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του ναυτιλιακού τομέα, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι».