Το καρφί του Μητσοτάκη για τον Καμμένο στη Συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ

Τι δουλειά έχει το όνομα του Πάνου Καμμένου στο στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου που αυτός πραγματοποίησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ;
Η απάντηση είναι απλή. Η αφορμή ήταν μια ερώτηση που έκανε δημοσιογράφος στον πρωθυπουργό για τις σχέσεις της χώρας μας με τις ΗΠΑ επί των ημερών του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο ο κ. Καμμένος ώστε με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα, αλλά είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, μην ανησυχείτε».
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας ηχητικά στα οποία ο Πάνος Καμμένος εμφανιζόταν να συνομιλεί με μέλος της μαφίας της Κρήτης, στο οποίο λέει ότι αν εξαρτάται από τον αμερικανικό παράγοντα τότε ο ίδιος μπορεί να «καθαρίσει» για την εκλογή του αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στη θέση του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.
