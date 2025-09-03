Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε Χανιά και Ρέθυμνο, στην Κρήτη, ενώ στις συνομιλίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας εμφανίζεται και και ο Πάνος Καμμένος.

Μεταξύ άλλων, η μαφιόζικη οργάνωση επιθυμούσε την τοποθέτηση συγκεκριμένου μητροπολίτη και ο φερόμενος αρχηγός της ήρθε σε επαφή με τον άλλοτε πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, προκειμένου να μεσολαβήσει στην... κυβέρνηση των ΗΠΑ, προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις.

Πάνος Καμμένος: Ο διάλογος με τον φερόμενο αρχηγό της σπείρας για τον αρχιμανδρίτη

Στο φώς ήρθε ο διάλογος του Πάνου Καμμένου με τον φερόμενο αρχηγό της σπείρας:

Αρχηγός Σπείρας: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης ο… είναι αρχιμανδρίτης

: Ναι Αρχηγός Σπείρας: Αυτός είναι δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο κατά 99% γιατί θέλει το Πατριαρχείο.

Ναι Αρχηγός Σπείρας: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του 'χω μιλήσει για σένα, να ξέρεις εγώ του λέω "αδελφέ ήμουν στου Καμμένου. Ο άνθρωπος μπορεί να στηρίξει ο Κάμμενος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση γιατί η περιοχή είναι στο Ακρωτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ τον συγκεκριμένο

Τι λες τώρα… Πάνος Καμμένος: Λοιπόν μην μιλάς πολύ. Εάν εξαρτάται από τους Αμερικανούς εγώ το καθαρίζω

Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικανούς γιατί είναι περιοχή δικιά τους. Πάνος Καμμένος: Το καθαρίζω!

Η απάντηση του Πάνου Καμμένου

Ο Πάνος Καμμένος έδωσε τη δική του εκδοχή για τη συνομιλία του με τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Power Talk», ο ίδιος δεν αρνήθηκε ότι μίλησε με το συγκεκριμένο άτομο το οποίο γνώριζε, όπως είπε, από παλιά όταν ήταν στη ΝΔ. Του είπε μάλιστα πως θα μεσολαβήσει, αλλά όπως υποστήριξε στο τέλος δεν έκανε τίποτα.

Είπε χαρακτηριστικά: «Oύτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη, ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

«Νομίζετε θα σας φοβηθώ, σας έχω»

Αργότερα, ο Πάνος Καμμένος προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X αναφορικά με την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, έγραψε:

«Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά. Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω ….».

Δεν με αφήνετε να αγιάσω οκ πάμε ξανά . Φοβάστε πολύ και νομίζετε ότι θα σας φοβηθώ. Τώρα αρχίζουμε πάλι…. Σας έχω …. — Panos Kammenos (@PanosKammenos) September 2, 2025