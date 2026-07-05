«Καρφιά» Σαμαρά για Μπακογιάννη: «Πέρασαν 17 χρόνια από τότε που έχασε την αρχηγία της ΝΔ από μένα»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επανήλθε στο προσκήνιο μέσω δύο βίντεο στα οποία συνομιλεί με τον στενό του συνεργάτη, Νίκο Τσιούτσια.

Στις αναφορές του, ο κ. Σαμαράς απαντά στις αιτιάσεις ότι η στάση του και οι φήμες περί ίδρυσης νέου κόμματος απειλούν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, μεταθέτοντας την ευθύνη για τη φθορά του κυβερνώντος κόμματος στην ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τ

ους έλεγα: "Μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων, προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε τον μικρομεσαίο, τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους". Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα…. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω;», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συζήτηση για το ενδεχόμενο νέου κόμματος, ο κ. Τσιούτσιας παρατηρεί: «Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχηγέ. Δεν φταις μόνο γι' αυτά. Φταις και για τη διαγραφή» και προσθέτει:

«Ε, γιατί όπως είπε ο (Παύλος) Μαρινάκης, μπορεί να σε διέγραψαν πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης». Ο κ. Σαμαράς απαντά σκωπτικά: «Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει; Επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού».

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός επιτέθηκε στην Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είχε υποστηρίξει ότι ο κ. Σαμαράς επιχειρεί να πλήξει τη ΝΔ για τρίτη φορά στην ιστορία της.

«Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που (η Ντόρα Μπακογιάννη) έχασε την αρχηγία από μένα; 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα. Ας τα βρει με τον αδερφό της» δήλωσε ο ίδιος στο X.